«Las emergencias no entienden de fronteras»

Hacer frente a los riesgos transfronterizos. Este es el objetivo del proyecto 'Alert' (Anticipar y Luchar en el Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos), un acuerdo que busca una cooperación ejemplar entre los bomberos de Gipuzkoa, Navarra, Aragón e Iparralde. El programa incluye la construcción de un centro transfronterizo de cooperación en Saint Jean de Pied de Port (Francia) y tiene como objetivo mejorar la conexión y coordinación entre los territorios.

Ayer por la mañana se llevó a cabo un acto de presentación del proyecto en Hendaia y después en Ficoba (Irun), en el que Jose Antonio Santano, alcalde de Irun, recordó que «ninguno de los territorios cuenta con los recursos suficientes como para cubrir todos los accidentes que ocurren». «Las fronteras no tienen que dividir a las personas, cuando ocurre una catástrofe todos somos uno y debemos aprender a colaborar conjuntamente», añadió.

Al acto acudieron Imanol Lasa, diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad; Jean-Jacques Lasserre, presidente del Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos; María Ángeles Júlvez, directora de Justicia e Interior de Aragón; José Luis Soro, consejero de vertebración de Aragón, y María José Beaumont, consejera navarra.

«La colaboración entre fronteras se daba de forma puntual, pero no estaba formalizada en protocolos»

Los representantes de los cuatro territorios mencionaron que han decidido ejecutar el proyecto 'Alert' porque son sometidos constantemente a numerosos riesgos tanto naturales como ligados a actividades humanas. Los responsables explicaron que si no se lleva a cabo esta cooperación, cuando las emergencias impacten alguno de los lados de la frontera, «la cooperación operacional será insuficiente y no se podrá explotar de manera óptima las potencialidades operacionales de los territorios». Lasa recordó que «la colaboración se daba de forma puntual, no estaba formalizada en protocolos ni estructurada». «Este plan es fundamental porque las emergencias no entienden de fronteras», añadió. Por su parte, Beaumont defendió la iniciativa a través de una anécdota, «cuando era pequeña y jugaba me acuerdo que el mejor de lo equipos siempre vencía al peor de los enemigos».

El presupuesto total del programa será de 3.339.724 euros, el 65% de los cuales serán financiados por Europa, mientras que Gipuzkoa aportará el 13 %, al ser responsable de coordinar los incendios y los riesgos tecnológicos en el medio urbano, que tiene con un presupuesto de 181.000 euros.