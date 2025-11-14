Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El embalse de Barrendiola, en Legazpi, está a un 51,5% de su capacidad y el año pasado en estas fechas estaba prácticamente lleno, al 98%. José Mari López

Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años

Las nueve presas que dan servicio a Gipuzkoa están un 8% por debajo del llenado habitual en estas fechas, con algunas a la mitad de su capacidad

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Los coletazos del verano han alcanzado incluso noviembre y Gipuzkoa está viviendo un otoño muy primaveral con temperaturas máximas que esta semana han alcanzado los ... 27 grados y un acumulado de lluvias que no llega a los promedios de esta época en los últimos años. La consecuencia es que siete de los nueve embalses que dan servicio al territorio –ocho están en Gipuzkoa y uno, el de Endara, en Navarra– se encuentran con un porcentaje de llenado inferior al de los cuatro últimos años y todos están muy por debajo de los niveles de 2024. Es lo que sucede por ejemplo en el de Barrendiola, en el municipio de Legazpi, que está al 51,5% de su capacidad y hace 365 días estaba prácticamente lleno (98,4%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  3. 3

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  4. 4 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  5. 5 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  6. 6 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  7. 7

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias Â«no comunicadasÂ» de ultras
  8. 8 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 El cirujano Julia%u0301n Bayo%u0301n explica el motivo de la transformación facial de Bradley Cooper: «Puede ser un arma de doble filo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años

Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años