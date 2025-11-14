Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años

Los coletazos del verano han alcanzado incluso noviembre y Gipuzkoa está viviendo un otoño muy primaveral con temperaturas máximas que esta semana han alcanzado los ... 27 grados y un acumulado de lluvias que no llega a los promedios de esta época en los últimos años. La consecuencia es que siete de los nueve embalses que dan servicio al territorio –ocho están en Gipuzkoa y uno, el de Endara, en Navarra– se encuentran con un porcentaje de llenado inferior al de los cuatro últimos años y todos están muy por debajo de los niveles de 2024. Es lo que sucede por ejemplo en el de Barrendiola, en el municipio de Legazpi, que está al 51,5% de su capacidad y hace 365 días estaba prácticamente lleno (98,4%).

Las causas de esta situación, que los responsables de Gipuzkoako Urak y de Añarbeko Urak califican de «normal» porque «noviembre y diciembre suele ser el momento del año donde la lluvia nos tiene que aportar», es que «justo ahora estamos en el momento de transición entre la época que es históricamente la más seca y el comienzo de las lluvias», explica Aitor Lander Iza, director de explotación de Gipuzkoako Urak. De todos modos, y en vista de las previsiones meteorológicas de los próximos días, ese momento de precipitaciones regulares no llegará hasta al menos la semana que viene.

Embalses guipuzcoanos 9 1 8 5 7 4 2 3 6 1 AIXOLA Capacidad: 2,7 Hm3 Abastece a: Eibar Habitantes: 27.530 2 URKULU Capacidad: 10 Hm3 Abastece a: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze Habitantes: 65.495 3 BARRENDIOLA Capacidad: 1,5 Hm3 Abastece a: Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso Habitantes: 26.015 4 ARRIARAN Capacidad: 3 Hm3 Abastece a: Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta Habitantes: 36.398 5 IBAI-EDER Capacidad: 11,3 Hm3 Abastece a: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia Habitantes: 68.649 6 LAREO Capacidad: 2,2 Hm3 Abastece a: Ataun Habitantes: 1.514 7 IBIUR Capacidad: 7,5 Hm3 Abastece a: Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain Habitantes: 52.105 8 AÑARBE Capacidad: 37,3 Hm3 Abastece a: San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo y Astigarraga Habitantes: 320.041 9 ENDARA-SAN ANTÓN Capacidad: 5 Hm3 Abastece a: Irun y Hondarribia Habitantes: 71.500 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Embalses guipuzcoanos 9 1 8 5 7 4 2 3 6 1 AIXOLA Capacidad: 2,7 Hm3 Abastece a: Eibar Habitantes: 27.530 2 URKULU Capacidad: 10 Hm3 Abastece a: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze Habitantes: 65.495 3 BARRENDIOLA Capacidad: 1,5 Hm3 Abastece a: Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso Habitantes: 26.015 4 ARRIARAN Capacidad: 3 Hm3 Abastece a: Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta Habitantes: 36.398 5 IBAI-EDER Capacidad: 11,3 Hm3 Abastece a: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia Habitantes: 68.649 6 LAREO Capacidad: 2,2 Hm3 Abastece a: Ataun Habitantes: 1.514 7 IBIUR Capacidad: 7,5 Hm3 Abastece a: Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain Habitantes: 52.105 8 AÑARBE Capacidad: 37,3 Hm3 Abastece a: San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo y Astigarraga Habitantes: 320.041 9 ENDARA-SAN ANTÓN Capacidad: 5 Hm3 Abastece a: Irun y Hondarribia Habitantes: 71.500 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Embalses guipuzcoanos Cuenca del río Bidasoa 9 Cuenca del río Oiartzun Endara 8 Cuenca del río Urola Añarbe Cuenca del río Oria 5 Cuenca del río Urumea Aixola 1 Ibai-Eder Cuenca del río Deba 7 4 Ibiur Arriaran 3 2 Lareo Urkulu 6 Barrendiola 1 2 3 AIXOLA Capacidad: 2,7 Hm3 Abastece a: Eibar Habitantes: 27.530 URKULU Capacidad: 10 Hm3 Abastece a: Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze Habitantes: 65.495 BARRENDIOLA Capacidad: 1,5 Hm3 Abastece a: Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso Habitantes: 26.015 4 6 5 LAREO Capacidad: 2,2 Hm3 Abastece a: Ataun Habitantes: 1.514 IBAI-EDER Capacidad: 11,3 Hm3 Abastece a: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia Habitantes: 68.649 ARRIARAN Capacidad: 3 Hm3 Abastece a: Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta Habitantes: 36.398 7 8 9 ENDARA-SAN ANTÓN Capacidad: 5 Hm3 Abastece a: Irun y Hondarribia Habitantes: 71.500 AÑARBE Capacidad: 37,3 Hm3 Abastece a: San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo y Astigarraga Habitantes: 320.041 IBIUR Capacidad: 7,5 Hm3 Abastece a: Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain Habitantes: 52.105 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

Mientras tanto, en los embalses que son de su titularidad, el de Aixola en Elgeta está al 83,84% (en 2024 estaba al 100,7%), el de Urkulu en Aretxabaleta al 76,04% (96,94%), el de Lareo en Ataun al 52,39% (70,7%), el de Ibai-Eder en Azpetia al 64,12% (88,88%), el de Arriaran en Beasain al 57,24% (99,46%), el de Ibiur en Tolosa al 77,05% (92,7%) y el mencionado de Barrendiola. Además, el de Endara en Lesaka, a cargo de Txingudiko Zerbitzuak, está al 78,8% (100%) y el de Añarbe, de Añarbeko Urak, que se ubica entre Gipuzkoa y Navarra en el término municipal de Errenteria, se encuentra al 72,35% (84,04%).

La estación meteorológica de Euskalmet ubicada en Añarbe, el embalse que da servicio a 320.041 habitantes de Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Urnieta, Usurbil, Lezo y Astigarraga y que ahora se encuentra ocho puntos por debajo de la media de los cinco últimos años en la misma fecha, recogió del 1 de septiembre al 12 de noviembre del año pasado 537,4 litros por metro cuadrado, más que el doble de lo que lleva en el mismo periodo de tiempo de este 2025, que son 217 l/m², y en 2023 las precipitaciones fueron también 150 l/m² más que ahora. De hecho, la cantidad llovida ahora en poco más de 70 días es la misma que cayó tan solo en septiembre de 2024.

Además, en cuanto a los días con precipitaciones muy abundantes, las que son consideradas por la agencia vasca de meteorología Euskalmet cuando se registran en la suma de las 24 horas de una jornada más de 30 l/m², el año pasado hubo cuatro entre septiembre y octubre en el embalse de Añarbe. Este 2025, en cambio, no hubo ninguno, y el primer día con esas características de lluvias fue el pasado sábado 8 de noviembre, con 30,8 litros por metro cuadrado.

En el cómputo global de lo que llevamos de año, las precipitaciones en Añarbe han sido de 1.329 l/m² después de los 52 en lo que va de noviembre, mes en el que la media marca que llueven 253 l/m² para convertirse en el más lluvioso de todos.

Al otro lado del territorio, en el embalse de Urkulu (Aretxabaleta), entre el 1 de septiembre y el 12 de noviembre de este 2025 se han recogido 134,4 l/m², menos de la mitad que los 279,7 del año pasado en el mismo tramo del calendario y 82,6 menos.

Un 2025 más seco

Sin embargo, esa diferencia negativa de lluvias no es algo que solamente se concentre en los dos últimos meses y medio. «Este año hemos acabado en junio con todos los embalses cargados y era un buen año en el sentido de tener el almacenamiento suficiente», transmite Iza, al señalar que «el verano no es el momento crítico». En cambio, «este verano tampoco ha habido mucha lluvia y todas han sido más bien costeras, donde nosotros tenemos los embalses». De hecho, en el embalse de Añarbe todos los meses de 2025 han estado por debajo de las precipitaciones promedio que tiene el embalse y han sido más secos excepto los veraniegos. En junio se registraron 163 l/m² –la media era de 116–, en julio 120 l/m² –frente a 110– y en agosto 140 l/m² frente a los 126 de promedio.

Desde Añarbeko Urak explican que «lo habitual es que nuestro embalse llegue a su punto más bajo al final del verano o principio de otoño. Este año el descenso es algo más acusado de lo habitual ya que aún no han llegado las habituales precipitaciones intensas que se suelen dar en noviembre, el mes más lluvioso del año en el embalse». A pesar de eso, señalan que «sigue siendo una situación normal, no se aprecia ningún signo de sequía y el abastecimiento de agua está asegurado para los próximos meses», apuntando que «el embalse de Añarbe no ha descendido del 65% desde hace diez años».

Autonomía hasta primavera

En esa misma línea, Aitor Lander Iza recalca que con el llenado existente en la actualidad «tenemos autonomía para llegar a primavera y contamos con los medios adecuados para mantener el abastecimiento». Evidentemente, «todo depende de la naturaleza, no ha habido mucha reposición hasta ahora y ya noviembre es la época en la que la espera empieza a ser tensa», por lo que todos desean, para evitar cualquier susto, que llueva ya.