Elena Arzak: «Cuanto mejor comas, mejor te encuentras»

Elena Arzak es una apasionada de la cocina. Tanto dentro como fuera de los fogones. Disfruta cocinando, pero también comiendo. Pescado, verduras, caldo, carne... La cocinera donostiarra sigue «una dieta equilibrada. Cuanto mejor comas, mejor te encuentras. La comida es vida», asegura. Sobre la innovación y la cocina saludable hablará esta tarde (19.00 horas) en el Kursaal en una ponencia dentro del ciclo 'Diálogos de ética, humanismo y ciencia', organizado por la Diputación de Gipuzkoa, OSI Donostialdea y Laboral Kutxa. Arzak estará acompañada del viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y Estíbaliz Gamboa, de Osakidetza.

- ¿Es posible disfrutar de la experiencia de comer sano?

- Claro que sí. La gente que viene a un restaurante como Arzak busca placer, pero inconscientemente nuestros hábitos alimenticios han cambiado. Aunque no nos demos cuenta, comemos más saludable, menos grasas. La dieta es más variada. La gente busca disfrutar con la comida, pero también que eso que come le siente bien.

- ¿Cómo se consigue una alimentación saludable?

- La educación es imprescindible. Sobre todo en los colegios. También es necesario que se divulgue mucha información al respecto en congresos o conferencias. El asesoramiento es otro de los factores clave. Hay que consultar a nutricionistas y expertos en la materia. En Arzak, por ejemplo, estamos asesorados a nivel sanitario y dietético por profesionales. Nos tomamos muy en serio la salud. Comer saludable es muy importante porque te da calidad de vida y sabor. Un buen alimento bien cocinado te va a dar salud, pero también más placer.

La ponencia Hoy Los 'diálogos de ética, humanismo y cocina' de este mes serán esta tarde a las 19.00 horas bajo el título 'Cocinando e innovando en salud: repensar'. Kursaal La ponencia, en la que participará Elena Arzak, junto a Bittor Oroz y Estíbaliz Gamboa, será en la sala Cámara del Kursaal donostiarra. Entrada libre, pero con inscripción previa La entrada a este ciclo será libre hasta completar aforo, pero es imprescindible la inscripción previa en la web www.ciclodialogos.com.

- ¿Hasta qué punto es importante la calidad del producto?

- El producto es fundamental. Sin buen producto nunca vas a poder comer sano. Tiene que haber alimentos de calidad para todos los bolsillos, no pueden ser saludables solo los de alta gama. Cuanto mejor comas, mejor te encuentras. La comida es vida.

- ¿Entonces, cómo se elige un buen producto?

- La información sobre la calidad del producto tiene que estar bien especificada en el propio producto. La elección del consumir en este sentido es muy importante.

«No hay que volver al pasado, sino reutilizar lo que es bueno para avanzar hacia el futuro»

- ¿En una sociedad en la que la preocupación por mantener una alimentación saludable está en auge, se apuesta por la recuperación de los alimentos de kilómetro 0?

- Los alimentos de kilómetro 0 dan seguridad al consumidor. Puedes ponerte en contacto directamente con el productor y conocer así más detalles sobre la producción y frescura del producto. De todas formas, un producto que viene de otro lugar del mundo también puede ser igualmente saludable.

- Usted a menudo defiende la idea de «repensar» la cocina. ¿A qué se refiere?

- Estos últimos 25 años han pasado muchas cosas en la cocina. Me gusta mirar al futuro, y para eso es muy importante innovar. En cualquier caso, estos últimos años han pasado muy rápido y hay una serie de valores que se han dispersado. Cuando hablo de repensar hablo de mirar al futuro sin olvidar el pasado, es decir, quedándonos con las mejores cosas de estos últimos años. Repensar es recordar que somos cocineros, reciclar, reivindicar la labor de los productores locales, recordar dónde estamos... En definitiva, no hay que volver al pasado, sino reutilizar lo que es bueno para seguir avanzando. Por ejemplo, a mí el caldo que se hace en Arzak siempre me ha gustado y lo quiero seguir utilizando. ¿Por qué voy a privar al cliente de ese sabor, que es estupendo?

«Comer es vida. Un buen alimento te da salud, pero también más placer»

- ¿La frase 'renovar o morir' es aplicable a la cocina?

- En la cocina siempre hay muchas cosas por hacer y renovar viene solo, pero siempre acompañado de una buena organización y de mucho trabajo. También de un buen equipo. Solos no podemos innovar.

- ¿Por dónde pasa el futuro?

- Además de por la información y la educación, por consumir más pescado, muchas verduras y no tanta carne. Yo como de todo, pero intento llevar una dieta equilibrada.

- ¿Nota en el restaurante un incremento de clientes veganos o vegetarianos?

- Sí. Hacemos lo que se puede dentro de nuestras posibilidades. Siempre explicamos que en casos muy extremos no van a disfrutar de una experiencia 100% Arzak.

- ¿El ritmo de vida actual da opción de comer de manera saludable?

- Queda pendiente organizar mejor los horarios de comida. Aunque las exigencias del día a día no nos permiten tanto cocinar entre semana, debemos pensar en hacer comidas que no nos lleve mucho tiempo preparar, pero que sean saludables. Ensaladas, cereales... O ayudarnos de instrumentos como la olla express o los robots inteligentes, que ayudan mucho. También animo a la gente a que cocine caldo, que además de ser sencillo se puede sofisticar con lo que a cada uno le guste. Otra solución doméstica es la de cocinar y congelar nada más terminar.

- ¿De qué manera está ligada la alimentación saludable con la sostenibilidad ambiental?

- La relación es muy estrecha. Si uno apoya a lo local y respeta la cadena trófica de las especies ayuda, sin duda, al medio ambiente.