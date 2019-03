ELA acusa a la Diputación de «mentir» y de «falsificar documentos» en el conflicto de las residencias Concentración de ELA por el conflicto de las residencias de mayores. / JOSÉ MARI LÓPEZ La diputada Maite Peña insiste en que su departamento no recibió ningún preacuerdo del convenio sectorial AIENDE S. JIMÉNEZ Lunes, 18 marzo 2019, 12:08

La comparecencia del sindicato ELA en la comisión de Políticas Sociales ha sido especialmente dura contra la Diputación de Gipuzkoa. La central estaba llamada para dar explicaciones respecto a las negociaciones en el sector de las residencias y centros de día de personas mayores, y ha acusado a la diputada del departamento, Maite Peña, de «mentir sin pestañear» respecto a las negociaciones llevadas a cabo en los últimos meses.

Peña ha comparecido en la comisión, antes que el representante de ELA. En su intervención, la diputada ha afirmado que «no es cierto que hayamos interferido en un preacuerdo» entre las partes, ya que no han podido valorar ninguna propuesta «porque no se nos ha planteado». Cabe recordar que ELA, el sindicato mayoritario, afirmó hace semanas que había alcanzado un preacuerdo del convenio con las patronales Adegi y Matia 2020. Las empresas reconocieron en la misma comisión que habían mantenido «conversaciones» con ELA, cuyo contenido no había «cristalizado». El sindicato nacionalista ha acusado desde el principio a la Diputación de «dinamitar» y «sabotear» dicho acuerdo por negarse a financiarlo.

Maite Peña señaló que la Diputación «ha mostrado en todo momento su hoja de ruta y la previsión de las tarifas según nuestras necesidades» para este sector, de forma que las partes pudieran valorar las condiciones para llevar a cabo las negociaciones. Respecto al preacuerdo, afirmó que «todas las patronales han dicho que no a la propuesta de ELA», que plantea una subida «del 20%». Respecto a la reclamación de los sindicatos a que la Diputación tome parte en las negociaciones para tratar de desenquistarlas, Peña ha señalado que tendrán una reunión con los sindicatos.

Peña ha comparecido en la comisión de las Juntas Generales sobre sobre el conflicto de las residencias. / J.M. LOPEZ

Tras su intervención ha tomado la palabra Txomin Lasa, representante de ELA, quien ha señalado que «me parece muy grave lo que ha ocurrido aquí, que una diputada venga a este foro público y que mienta sin pestañear». Asimismo ha afirmado que «se nos está tomando el pelo, y nuestro error ha sido fiarnos de la Diputación, que no tiene ningún interés en mejorar las condiciones laborales del sector».

Lasa ha relatado cronológicamente los pormenores del proceso de negociación desde el año 2017, aunque con más incidencia en lo ocurrido en los últimos meses. El representante de ELA ha asegurado que fue la propia Diputación quien les instó a hablar con Matia 2020 y con Adegi para poder alcanzar un acuerdo, y que el 18 de diciembre se alcanzó. «Lo primero que hicimos fue comunicar a la Diputación dicho acuerdo y pedir una reunión urgente para presentárselo. El 27 de diciembre les entregamos ese acuerdo en mano», ha asegurado.

El representante sindical ha acusado asimismo a la Diputación de «falsificar documentos» en su nombre. Desde ELA afirman que en enero el organismo foral anunció que ELA había presentado una «propuesta unilateral», basada en un documento «totalmente falso», asegura Lasa. «Solicitamos una reunión urgente con la Diputación para aclarar de dónde había salido ese documento, y nos dicen que ha salido de la misma diputación. A la pregunta de quién lo ha falsificado, el técnico del departamento nos contesta 'he sido yo', a lo que Maite Peña apostilló, 'pero la responsable soy yo'», ha relatado Txomin Lasa, quien ha asegurado que «ELA y sus trabajadoras se sienten agredidas» por la diputada.

El portavoz de la central ha reconocido que es «consciente de la gravedad de las acusaciones» que ha lanzado, pero ha señalado que «tenemos tantas pruebas que lo demuestran que las defenderemos hasta donde haga falta». Lasa ha insistido en que «el acuerdo que habíamos alcanzado era bueno y realizable con voluntad política e iba a mejorar considerablemente las condiciones de un sector precarizado».