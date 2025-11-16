Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer se tapa del sol este domingo en Zumaia. Juantxo Lusa

Los últimos coletazos de viento sur permiten un domingo al sol en Gipuzkoa antes de las lluvias

Las máximas rondarán los 20 grados este domingo, con viento del sur y ambiente templado, antes del descenso previsto a comienzos de semana

Ander Artetxe

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La jornada de este domingo está dejando un ambiente variable en gran parte de Gipuzkoa, con alternancia de nubes y algunos claros en los últimos ... coletazos de viento sur antes de la llegada de precipitaciones previstas para el inicio de semana. Tras un amanecer muy nuboso, el viento del sur ha ido ganando protagonismo y ha suavizado las temperaturas, que en el observatorio de Igeldo alcanzaban a las 13.00 horas los 16,8 ºC, con una humedad del 50% y rachas de hasta 27 km/h. La temperatura del agua del mar en la bahía de San Sebastián.

