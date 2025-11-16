Los últimos coletazos de viento sur permiten un domingo al sol en Gipuzkoa antes de las lluvias

La jornada de este domingo está dejando un ambiente variable en gran parte de Gipuzkoa, con alternancia de nubes y algunos claros en los últimos ... coletazos de viento sur antes de la llegada de precipitaciones previstas para el inicio de semana. Tras un amanecer muy nuboso, el viento del sur ha ido ganando protagonismo y ha suavizado las temperaturas, que en el observatorio de Igeldo alcanzaban a las 13.00 horas los 16,8 ºC, con una humedad del 50% y rachas de hasta 27 km/h. La temperatura del agua del mar en la bahía de San Sebastián.

El día transcurrirá prácticamente sin lluvia, aunque no se descarta que pueda caer alguna gota de forma ocasional en puntos del territorio. Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados en la costa, en Donostia se esperan 20 ºC, y se moverán entre los 18 y 21 ºC en otras localidades.

#Tendencia



📉La próxima semana el tiempo cambiará por completo y las temperaturas caerán.



🌨El jueves y el viernes serán jornadas especialmente frías y se producirán precipitaciones; la cota de nieve puede bajar de forma notable. pic.twitter.com/pqJcVcJCIY — Euskalmet (@Euskalmet) November 16, 2025

Mañana, un cambio notable

El lunes llegará con un giro claro en el tiempo. Durante la madrugada y primeras horas el viento soplará aún del suroeste, pero con el paso de las horas irá rolando a norte. Las nubes irán ganando terreno y el cielo quedará cubierto en buena parte del territorio. Según Euskalmet, durante la mañana comenzarán los chubascos, más frecuentes en la costa, mientras que en el interior aparecerán a partir del mediodía.

El viento de componente norte refrescará de forma notable el ambiente: las temperaturas caerán y se quedarán en torno o por debajo de los 15 ºC en muchos puntos.

Martes más frío, pero con menos lluvias

El martes mantendrá el ambiente frío, aunque con un tiempo más seco que el del lunes. Durante la madrugada podría llover ligeramente en el norte, pero el resto de la jornada se espera sin precipitaciones, con nubes y la apertura de algunos claros.

El viento soplará del nordeste y contribuirá a esa sensación de frío con máximas que quedarán por debajo de los 10 ºC en el interior, mientras que en la costa rondarán los 10-12 grados.

Será el preludio de una semana marcada por más lluvia y un nuevo descenso térmico, con mínimas que podrían llegar a los 0 ºC en el interior y máximas que no superarán los 5–6 ºC el viernes en Beasain y los 2–10 ºC en Donostia.