Ekonomia zirkular eta sozialeko startupen garapena sustatzeko programa
DV
Larunbata, 4 urria 2025, 11:18
Ekonomia zirkularraren esparruan ekintzailetza-proiektuak sustatzeko, ekonomia soziala eta produkzio- eta kontsumo-modu jasangarriagoak bultzatzeko 'Co-op' programa abian jarri du Mondragon Unibertsitateak.
Co-op ibilbidearen lehen edizio honetan, hiru ekintzailetza-proiektuk -Gama, Duara eta Arkcutt- hartu dute parte, eta ibilbideko geraleku guztiak bisitatu dituzte. Lehen geldialdia Bartzelonan egin da, Barcelona Circular (BAC) eraikinean, zeina erreferentzia baita berrikuntza arkitektonikoan eta jasangarritasunean. Egunean zehar, taldeek gertutik ezagutu dituzte teknologiak eta irtenbideak, eta taldeen eta ekosistemako eragileen arteko bilera labur eta txandakakoetan hartu dute parte, baita finantzaketa-mahai batean ere.
Bigarren etapa Arrasaten garatu da, HIREKINen, industria-kooperatiben berrikuntzako gune berrian. Bertan, XRL (Exploitation Readiness Level) tresna sakon landu dute; Otaloran —Mondragon Taldea—, ingurune pribilegiatu batean, diseinatu dute proiektuaren barruan, laguntza teknikoa eta metodologia kooperatiboak konbinatuz. Tresna horren bidez, proiektu ekintzaileak hainbat arlotan ebaluatzen dira, hala nola manufakturan, negozioetan, komunikazioan, inpaktuan, inbertsioan eta teknologian, proiektu bakoitzaren behar zehatzak identifikatzeko eta proiektuak hobetzeko beharrezko ibilbidea diseinatzeko.
Ibilbidea Bilbon, BBFn, amaitu da: Social Factory ekimena, ekintzaileei laguntzen dien Mondragon Unibertsitatearen Enpresagintza Fakultateko programa, ezagutu dute eta elkarrizketan aritu dira Konfekoopekin (Euskadiko Kooperatiben Konfederazioarekin) eta Seed Capital Bizkaiarekin (Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailari atxikitako sozietatearekin). Azkenik, BAT dorrea bisitatu dute, eta As Fabrikera joan dira.
Kontsumo osteko hondakinei (batez ere kostu txikiko jantzien produkzio azkarretik datozen ehunei) balioa ematen dien startupa da Gama, eta altzari, helburu arkitektonikoetarako plaka eta dekorazio-produktu bihurtzen ditu.
Duara, berriz, berrikuntza jasangarriko agentzia bat da, ehun-hondakinen berrerabilera sustatzen duena, material eta produktu berri bihurtuz, bigarren bizitza bat emateko eta sektorearen ingurumen-inpaktua murrizteko.
Arkcutt, bestalde, leinnerrek bultzatutako proiektua da. Pieza pertsonalizatuak fabrikatzen ditu, materialak mozteko edo grabatzeko potentzia handiko laser-izpi bat erabiliz. Horren plataforma digitalari esker, bezeroek berehala lor dezakete aurrekontua, eta itxarote-denbora murriztu.