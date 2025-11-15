Eider Mendoza: «Necesitamos más mujeres como vosotras, gracias»

Una prueba más que evidente de que la mujer ocupa un lugar cada vez más relevante en nuestra sociedad es que la diputada general ... de Gipuzkoa es mujer. tomó la palabra otra mujer que ha sido capaz de romper los denominados techos de cristal, aunque si por algo se ha destacado su institución prácticamente desde su fundación es por su apuesta por la igualdad. Kristina Turudic es jefa de zona de Donostialdea de LABORAL Kutxa y también tuvo unas palabras para los asistentes: «Hoy celebramos lo que importa y lo que nos une», comenzó diciendo. «Aquí tenemos personas que trabajan en silencio para hacer una sociedad mejor y nuestra labor es dar a conocer esas personas».

Se dirigió a las premiadas y les dijo que «tenéis la capacidad de inspirar y esta gala es una declaración de valores porque sois ejemplo de coraje, de fuerza y de amor. Cada una de vosotras demuestra que lo extraordinario está en lo humano y son referentes que nos hacen ver la vida con más admiración y empatía». Y, por eso, en LABORAL Kutxa creen en «una banca que escucha y acompaña a las personas».

Eider Mendoza quien también dio la bienvenida a los citados poniendo de relieve cómo figuras extraordinarias, 'Apartak', como las que fueron reconocidas ayer, son solo una muestra de las miles de 'apartak' que hay en el territorio: «Normalmente, cuando se entrega un premio da las gracias quien lo recoge, pero hoy os queremos dar nosotros las gracias a vosotras. Necesitamos más mujeres como vosotras y queremos reconocer vuestra aportación», dijo la diputada general.

Mendoza, parafraseando a Jane Goodall, recordó que «el peligro que tenemos en el futuro es quedarnos en la apatía. Por eso, no tenemos que conformarnos con ver la vida pasar».