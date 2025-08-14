Eguzki interpone un recurso contra la última orden foral de caza

El grupo ecologista Eguzki se opone a la Orden Foral de Caza para la temporada 2025-2026 aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tal ... y como han denunciado este jueves, «la postura de la Diputación sigue siendo contraria a nuestras peticiones y partidaria de mantener la actividad cinegética en las mismas condiciones que el año pasado». Así lo han asegurado en un comunicado, donde han anunciado que van a interponer un recurso contra la citada orden aprobada.

Tal y como lo ha indicado el grupo, para la próxima temporada se ha aprobado ampliar en un mes el periodo de caza del zorro «sin que exista soporte en informes técnicos o científicos que justifiquen la medida», según Eguzki. «La Diputación, lejos de optar por la prudencia, ha decidido incrementar la presión cinegética y autorizar la caza incluso en varios lugares que, hasta ahora, eran zonas de seguridad», han lamentado.

En su recurso, Eguzki solicita varias medidas a adoptar, como «la prohibición de la caza en las zonas de reserva de los Espacios Naturales Protegidos, la reducción del plazo de caza de la Becada, el mantenimiento del plazo actual de caza del zorro, sin ampliaciones carentes de base técnica o científica». Asimismo, también reclamam «la prohibición de la caza de dos especies, la agachadiza pequeña y la agachadiza común, que se encuentran en estado crítico de conservación».