Eguzki interpone un recurso contra la última orden foral de caza

El grupo ecologista se ha posicionado en contra de la orden para la próxima temporada que, según indican, «ha aprobado la ampliación del periodo de caza del zorro»

M. C.

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:15

El grupo ecologista Eguzki se opone a la Orden Foral de Caza para la temporada 2025-2026 aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tal ... y como han denunciado este jueves, «la postura de la Diputación sigue siendo contraria a nuestras peticiones y partidaria de mantener la actividad cinegética en las mismas condiciones que el año pasado». Así lo han asegurado en un comunicado, donde han anunciado que van a interponer un recurso contra la citada orden aprobada.

