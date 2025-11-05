Eguzki denuncia que las fachadas del Museo Balenciaga y del GOe son «una trampa mortal para aves» El colectivo ecologista pide tomar medidas «para evitar o, al menos, mitigar el problema para la biodiversidad que suponen las estructuras acristaladas»

L. O. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:10 | Actualizado 15:28h.

El colectivo ecologista Eguzki ha denunciado que la fachada acristalad del Museo Balenciaga de Getaria y la del recién estrenado GOe en Donostia son «una trampa mortal para aves».

En el último año, Eguzki ha contabilizado 16 aves muertas junto al museo de Getaria, a las que hay que sumar la muerte de un reyezuelo que chocó contra el cristal del nuevo edificio del barrio donostiarra de Gros un día después de la inauguración. «Buena parte de las aves encontradas (pito real, mosquitero común, curruca capirotada…) están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) del Ministerio de Transición Ecológica, y una de ellas, el torcecuello, figura además en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría «De interés especial», señalan desde el colectivo.

Los cristales transparentes y los que reflejan el entorno como un espejo, explican, «constituyen una trampa mortal para las aves, que, a pesar de tener muy buena vista, son incapaces de distinguirlos, chocan contra ellos y mueren». «No se trata de una cuestión anecdótica, sino, de un grave problema de conservación de la diversidad, aquí y en todas partes», sostienen.

Ante esta situación, desde Eguzki piden a las instituciones «tomar ya medidas de carácter normativo para evitar o, al menos, mitigar el problema para la biodiversidad que suponen las fachadas y otras estructuras acristaladas».

Además, recuerdan que a principios de año registraron en diversos ayuntamientos un escrito en el que solicitaban incorporar en la normativa municipal la exigencia de instalar medidas disuasorias contra la colisión de aves en las fachadas de edificios públicos y privados y pantallas o barreras de nueva construcción. También pedían elaborar un censo de las fachadas y pantallas peligrosas ya existentes para actuar sobre ellas, empezando por las de titularidad pública. La respuesta a esta iniciativa ha sido «discreta», lamentan desde el colectivo.