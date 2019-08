Eguzki denuncia un «episodio de contaminación con cal» en Buenavista derivado de la actividad del puerto de Pasaia Puerto de Pasaia. / Archivo El colectivo ecologista ha explicado que el episodio «tuvo su origen en las labores de descarga de la cal que transportaba un barco mercante» AGENCIA Miércoles, 28 agosto 2019, 11:29

El colectivo ecologista Eguzki ha denunciado «un nuevo episodio de contaminación con cal en Buenavista derivado de la actividad en el puerto guipuzcoano de Pasaia» y ha exigido a las autoridades que «actúen de manera ejemplar».

En un comunicado, Eguzki ha explicado que este «episodio tuvo su origen en las labores de descarga de la cal que transportaba un barco mercante».

«Como quiera que no se adoptaron las medidas preventivas pertinentes, restos de cal se esparcieron por las inmediaciones, por lo que los vecinos, algunos de los cuales se quejaron de picores en la garganta, tuvieron que cerrar durante dos días las ventanas de sus viviendas», ha relatado.

Además, ha denunciado que «la cal esparcida no fue poca», algo que «quedó de manifiesto cuando se depositó en repisas, automóviles y en la propia calzada». Eguzki ha criticado que «con relativa frecuencia, empresas que operan en el puerto pasaitarra vulneran con su actividad la normativa vigente en materia de medio ambiente».

«Las practicas industriales utilizadas provocan emisiones contaminantes a la atmósfera y al medio marino, que pueden afectar a la salud de los residentes de la zona», ha incidido.

Eguzki ha señalado que las instituciones competentes «no pueden mirar hacia otro lado, no pueden hacer dejación de sus responsabilidades, no pueden darnos el discurso de la emergencia climática y luego ignorar estas prácticas que vulneran la normativa medioambiental y que afectan a la salud pública».

Además, ha recordado que «en el Estado español, de las 30.000 muertes prematuras producidas por la contaminación del aire, 27.900 se asocian a las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras» y ha apuntado que «esta impunidad no puede continuar más».

Finalmente, ha exigido que las administraciones correspondientes «actúen de manera ejemplar y adopten las medidas necesarias para impedir que se siga vulnerando la legislación vigente y se garantice la salud pública de los afectados».