Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Foru Aldundiak 2026ko egutegi forala banatuko du udalerri guztietan, abenduaren 9tik 19ra

1.073 parte-hartzaile izan dituen lehiaketatik hautatutako 13 irudirekin egindako egutegi doakoa, Gipuzkoako udalerri guztietara iritsiko da

Ander Artetxe

Igandea, 7 abendua 2025, 07:55

Comenta

Gipuzkoako Foru Aldundiak, aurten ere, bere egutegi forala doan banatuko du lurralde osoko herrietan. Banaketa abenduaren 9an hasiko da Donostiako Gipuzkoa plazako Foru Jauregiko arkupeetan, ... eta hilaren 19ra arte luzatuko da; egun horretarako, egutegia lurraldeko udalerri guztietara iritsiko dela aurreikusten da.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  4. 4 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  5. 5

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  9. 9

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  10. 10 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Foru Aldundiak 2026ko egutegi forala banatuko du udalerri guztietan, abenduaren 9tik 19ra

Foru Aldundiak 2026ko egutegi forala banatuko du udalerri guztietan, abenduaren 9tik 19ra