Foru Aldundiak 2026ko egutegi forala banatuko du udalerri guztietan, abenduaren 9tik 19ra
1.073 parte-hartzaile izan dituen lehiaketatik hautatutako 13 irudirekin egindako egutegi doakoa, Gipuzkoako udalerri guztietara iritsiko da
Ander Artetxe
Igandea, 7 abendua 2025, 07:55
Gipuzkoako Foru Aldundiak, aurten ere, bere egutegi forala doan banatuko du lurralde osoko herrietan. Banaketa abenduaren 9an hasiko da Donostiako Gipuzkoa plazako Foru Jauregiko arkupeetan, ... eta hilaren 19ra arte luzatuko da; egun horretarako, egutegia lurraldeko udalerri guztietara iritsiko dela aurreikusten da.
«Ekin. Zaindu. Bizi.» lemapean, 2026ko edizioak gipuzkoar gizartea definitzen duten balioak hartzen ditu ardatz gisa. Azala, Joserra Txintxurreta oñatiar argazkilariak egina, artzaintzari eskainitako omenaldia da.
Irule Berasaluze bozeramaile foralak dio iazko egutegiaren banaketaren arraskata dela eta, aurten ere modu berean banatzea erabaki dutela. Halaber, azpimarratu du aurtengo edizioak berezitasun bat duela: hautatutako irudiek «gipuzkoarren begirada eta balioak jasotzen dituztela, herritarrak eurak izanik protagonista».
Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Argazkilaritza Elkarteak antolatu dute egutegia osatuko duten argazkiak biltzeko egin den lehiaketa. Aurten parte-hartzea inoiz baino handiagoa izan da: 1.073 irudi jaso dira. Epaimahaiak 17 finalista hautatu zituen, eta haietatik 13k ilustratzen dituzte azala eta urteko hamabi hilabeteak. Argazkiek itsaso eta mendiko eszenak, lanbide tradizionalak, kirola, kultura eta natura paisaiak biltzen dituzte, lurraldearen mosaiko adierazgarri bat osatuz.
Guztira 40.000 egutegi inguru inprimatu dira, eta haien banaketa udalerri bakoitzaren biztanleriaren arabera egingo da.
Foru Aldundiak egutegia ehun kokapen baino gehiagotan jarriko du eskuragarri: Donostialdeatik eta Debagoienetik hasi, Goierri eta Urola Kostaraino, puntu bakoitzerako ordutegi zehatzarekin. Ibilbidea hiriburuan abiatuko da abenduaren 9an eta 10ean, eta jarraian eskualde guztietatik igaroko da 19ra arte.
Argazki irabazleak:
AZALA Joserra Txintxurreta, Artzaintza (Oñati)
01- URTARRILA Miguel Cavero, Por la nieve (Ordizia)
02- OTSAILA Alberto Loyo, Tolosako inauteriak (Tolosa)
03- MARTXOAJosu Vegas, Arrantzan (Orio)
04- APIRILA Marijose Cueli, Iratze txikia (Oihanleku basoa)
05- MAIATZA Iker Zubizarreta, Esnebide azpian (Urbia)
06- EKAINA Antonio Murillo, Dantzari (Arrasate)
07- UZTAILA Jose Antonio Valor, Diji0863-Colores (Zarautz)
08- ABUZTUA Ane Jalón, Ezeren zain (Donostia)
09- IRAILA Jaione Uzkiano, Erraldoiaren babesean elkarrekin (Orio)
10- URRIA Gerardo Garcia, Redera (Hondarribia)
