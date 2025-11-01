Egur historikoen datazioaren 25 urteko ikerketa
Josue Susperregi Arkeolan Fundazioko kidearen eta Mertxe Urteagaren (Gipuzkoako Foru Aldundia) eskutik izango da hitzaldia
Josue Susperregi Arkeolan Fundazioko kidearen eta Mertxe Urteagaren (Gipuzkoako Foru Aldundia) eskutik, egur historikoen datazioaren 25 urteko ikerketa errepasatuko du 'Un viaje al pasado a través de los anillos de los árboles' hitzaldiak datorren asteazkenean, azaroak 5, Irungo Oiasso Museoan. Ekitaldia arratsaldeko 19:00etan hasiko da eta sarrera doakoa izango da diren eserlekuak bete arte. Antolakuntzak azaldu du, era berean, hitzaldia gaztelaniaz izango dela.
Dendrokronologia zuhaitzen urteko hazkunde-eraztunak aztertzen dituen zientzia da. Teknika honen bidez, zehaztasun handiz datatu daitezke kronologia ezezaguneko zurak. Arkeolango laborategia Iberiar penintsulako zentro bakarreneetako bat da, datazio dendrokronologikoan zentratua, eta datazioak ezartzeko behar diren kronologia nagusiak edo erreferentziak egin ditu, XII. mendearen amaieratik gaur egunera bitartekoak. Horrela, gure ondare historiko eta artistikoaren hainbat elementuri buruzko aurkikuntza garrantzitsuak egiten lagundu du: baserriak, jauregiak, ibai-presak, kaiak, itsasontziak, zurezko altzariak eta abar.
Josue Susperregi Arkeolan Fundazioko dendrokronologia laborategiko arduraduna da eta doktore izendatu berri du Utrechteko Unibertsitateak, eta epaimahaiak ikerketaren izaera aitzindaria eta zurezko kultura-ondarearen analisian eta balioan egindako lanaren garrantzia nabarmendu zituen. Bestetik, Mertxe Urteaga,Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzako Ondare Historiko-Artistikoaren eta Artxiboen Zerbitzuko arkeologoa da.