«En esta edición hemos catado los mejores quesos»

Ordizia vivió desde primera hora de la mañana el gran ambiente de su Feria Extraordinaria donde como cada año el queso fue el protagonista. A las 10.30 de la mañana el frontón Beti Alai, bajo la presidencia de Juan Mari Arzak, acompañado por una mesa de selectos paladares, acogía la edición número 45 del Concurso de Quesos de Oveja Latxa o Carranzana, el certamen con más historia y prestigio de los que se celebran en el País Vasco.

El joven pastor Julen Arburua, de 26 años, se alzó con el trofeo al mejor queso. Arburua también se proclamó hace dos semanas campeón de Navarra en Uharte Arakil. Su queso recibió los elogios del jurado que estuvo compuesto por cocineros asiduos al concurso como Hilario Arbelaitz, del restaurante Zuberoa; Ander González, del Astelena; Martín Berasategui o Pedro Subijana, de Akelarre. También formaron parte del jurado Elena Arzak y Aizpea Oihaneder, del Xarma de Donostia.

«En esta edición me atrevo a decir que hemos catado los mejores quesos desde hace años. Cada vez se superan más, tanto en los quesos ahumados como en los no ahumados», apuntaba Subijana.

«Es una experiencia única y enriquecedora», señaló el presentador José Ribagorda

No faltaron los periodistas Mitxel Ezquiaga, de EL DIARIO VASCO, y el cocinero y presentador de televisión David de Jorge. «Llevo 7 años participando como jurado y el nivel de esta edición es alto, hay quesos muy buenos», confirmaba De Jorge.

Galería. San Sebastián Gastronomika se hace con el queso ganador. / JOSÉ MARI LÓPEZ

En esta ocasión competían un total de 54 quesos, 9 más que en 2017. La Cofradía del Queso Idiazabal y el Ayuntamiento se mostraron contentos por el aumento en la participación. Este año se ha introducido una novedad importante: los catorce elaboradores de queso que pasaron a la fase final recibieron un diploma y subieron al estrado.

Caras nuevas

Entre los chefs del jurado había caras relativamente nuevas, como Zigor Iturrieta. También ejercieron de catadores diversos periodistas entre ellos el televisivo José Ribagorda, de Mediaset, que se estrenó. «Me ha parecido una experiencia muy enriquecedora. Ha sido un honor formar parte de un jurado como este y haber estado acompañado de tantos profesionales. Puedo decir que he aprendido mucho y disfrutando de la cultura. Creo que la gastronomía también es el sentir», explicaba emocionado el presentador de informativos de Telecinco.

El director del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, fue otro de los invitados, y también el padre Luis de Lezama, presidente de los restaurantes 'Grupo Lezama'. Estuvieron invitados de otras áreas, como Xabier Alkorta, presidente del XVIII Congreso de Estudios Vascos y de los actos del centenario de Eusko Ikaskuntza, yel director y guionista de cine Joxe Mari Goenaga, nacido en el mismo Ordizia.

«El nivel de este concurso es insuperable. Afortunadamente he tenido a mi lado durante la mañana a grandes expertos que me han sabido orientar y me han ayudado a decidir. Me lo han puesto muy fácil así que estaría encantado de repetir el año que viene», señalaba el director y guionista ordiziarra.