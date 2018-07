Los telescopios en Donostia no pudieron traspasar las nubes para ver el eclipse lunar

El eclipse lunar que querían presenciar decenas de personas en la quedada organizada por Aranzadi en Urgull quedó tapado por las nubes que cubrieron la capital guipuzcoana por la tarde. La sociedad de ciencias había convocado a los aficionados a la astronomía que estuvieran interesados en poder observar con telescopios y prismáticos de primer nivel la «luna de sangre» lo mejor posible, pero la meteorología no acompañó.

Los miembros de Aranzadi contaron en qué consistía el eclipse conocido como 'luna de sangre'. «La Luna entra en la sombra que proyecta la Tierra. Se alinean los tres astros. El sol ilumina la Tierra de un lado. La Tierra del otro lado proyecta sombra. Lo que ocurre es que la luna atraviesa la sombra que proyecta la Tierra. Por la luz solar, que le llega más débil y que se refracta en la atmósfera, la luna coge ese tono rojo-anaranjado».

En los eclipses de luna no es necesario ningún instrumento para mirar al cielo. Acaso unos binoculares, si uno no quiere perderse detalle, y las ganas de mirar hacia arriba. El citado color característico se aprecia a simple vista, si las nubes no lo impiden, como en la noche de ayer de Donostia.

Más suerte tuvieron en otros lugares con cielos despejados, donde se pudo apreciar la fase total de eclipse durante una hora y casi 43 minutos. El eclipse se pudo ver en África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.