Las claves para ver el eclipse lunar de esta noche

Hoy es el día. Esta noche ocurrirá un fenómeno singular allí arriba. Se producirá el eclipse lunar total más largo del siglo XXI. Se prolongará durante casi cuatro horas, de las cuales una hora y casi 43 minutos será de fase total. Es decir, nuestro satélite se oscurecerá por completo. Sin embargo, no desaparecerá del todo sino que, iluminado por la luz solar que pasa a través de la atmósfera de la Tierra, se verá teñido de rojo. Luna de sangre, lo llaman. ¿Se lo van a perder?

Para poner todo en orden, nada mejor que acudir a especialistas. Llamamos a Aranzadi. Nos atienden Virginia García, responsable del departamento de astronomía de Aranzadi, y Paul Mínguez-Olaondo, miembro de la asociación, para explicar el fenómeno con todo lujo de detalles. Ellos van a disfrutar del espectáculo pero, sobre todo, quieren aprovechar la cita para divulgar conocimiento. Fotografiamos las herramientas necesarias para contemplar el cielo con más garantías y nos sentamos a hablar de satélites, planetas y estrellas. Bienvenidos a la astronomía.

Aranzadi convoca a todos los interesados en ver el eclipse a una quedada esta noche a las diez en la plaza Zuloaga

A ambos la pasión por este universo les viene desde que eran pequeños. Y, por lo visto, en esta conversación, esa afición no ha ido más que en aumento. Por el entusiasmo con el que transmiten, por el conocimiento con el que lo hacen, por los detalles que aportan, por cómo lo cuentan, por cómo invitan a la gente a unirse a ellos, estamos ante dos personas que nos resumen las claves del eclipse de esta noche.

¿Pero por qué es tan especial? Virginia toma la palabra: «Es el eclipse más largo que vamos a tener este siglo. La fase de la totalidad dura una hora y cuarenta minutos, aproximadamente. Para que os hagáis a la idea, el más corto de este siglo dura cinco minutos (su totalidad)». Los datos son hechos.

Las zonas blancas son donde se van a poder apreciar todas las fases del eclipse de forma íntegra / FRED ESPENAK, NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER (ECLIPSE.GSFC.NASA.GOV)-

Más cosas. «Lo que tiene de especial es que es bastante pronto. Tenemos bastantes prececentes que se han producido de madrugada pero, en este caso, para cuando oscurece y la luna sale por el horizonte ya sale eclipsada, en la fase de totalidad. A ver si las nubes nos dejan verlo (suspiran)...». Conviene aclarar que en la hora de entrevista hablamos mucho de dos ciencias: astronomía y meteorología. Inevitable en Donostia.

De Miramar a Urgull

Paul desvela que «hablamos con el Ayuntamiento para poder hacer algo en torno a esta noche. Hemos de agradecer la ayuda que nos ha prestado siempre Jon Insausti, del departamento de Cultura. Vimos que estaríamos en pleno Jazzaldia, una noche de verano, y nos pareció que era un buen plan como complemento. En un primer momento, pensamos organizar la actividad en el Palacio de Miramar pero la ubicación no es la mejor. Decidimos hacerlo en Urgull».

A diferencia del eclipse solar, en el que hace falta tomar medidas para proteger la visión, en los lunares no es necesario

Y la cita es esta noche en el Baluarte del Mirador en Urgull, donde está colocada la ikurriña. Es, digamos, un buen punto céntrico que además no exige grandes esfuerzos para hacerlo cuando cae la noche: «Hemos quedado a las 22.00 en la plaza Zuloaga. Calculamos que media hora más tarde empezaremos con la observación, con la que estaremos hasta las doce de la noche, más o menos. Llevaremos dos o tres telescopios, según el tiempo y la gente que se anime. Daremos una explicación de qué es lo que vamos a ver y dejaremos a la gente que disfrute». El eclipse de luna roja será visible desde Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Cuanto más al este mejor. Virginia será la encargada de enseñar las constelaciones, de todas las maravillas que tenemos si miramos al cielo. En esta página web se puede consultar cómo se podrá ver el eclipse en San Sebastián.

J.M. BENÍTEZ / C.ZAFRA

¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de luna de sangre? Los miembros de Aranzadi nos lo cuentan: «La luna entra en la sombra que proyecta la Tierra. Se alinean los tres astros. El sol ilumina la Tierra de un lado. La Tierra del otro lado proyecta sombra. Lo que ocurre es que la luna atraviesa la sombra que proyecta la Tierra. Por la luz solar, que le llega más débil y que se refracta en la atmósfera, la luna coge este tono rojo-anaranjado. La intensidad de ese color dependerá del eclipse, de cómo esté la atmósfera este viernes, el polvo que haya en suspensión...».

A diferencia de los eclipses solares, en los que hace falta toda una parafernalia para no sufrir daños en la visión, en los eclipses de luna no es necesario ningún instrumento para mirar al cielo. Acaso unos binoculares, si uno no quiere perderse detalle, y las ganas de mirar hacia arriba. Eso que no falte. El color ése del que hablamos se va a apreciar a simple vista.

Galería. En poco más de hora y media la luna pasará de su color habitual a un tono rojo-anaranjado. / IÑAKI LIZASO/ARANZADI

Marte se une a la fiesta

Además, a diferencia del eclipse lunar, del que se lleva varios días hablando largo y tendido, esta noche se va a producir otro evento astronómico importante: Marte en oposición. En una extraña coincidencia astronómica, Marte aparecerá junto a la Luna roja tan brillante como no había sido visto en muchos años. Podríamos decir que el eclipse lunar más largo del siglo vendrá con compañía.

Pero volvamos a la previsión meteorológica, el único asunto que preocupa. Seguramente, los aficionados a la astronomía están consultando sin parar páginas meteorológicas como Windguru y Wetterzentrale: «Para las once de la noche se prevé un 14% de nubosidad media y un 96% de nubosidad baja. Ésta es la que más nos molestaría, porque son más densas. Pero es verdad que cambia de un momento a otro. Veremos (vuelven a suspirar)...».

«Hace falta muy poco para disfrutar de la astronomía. Y ahora que vamos tanto tiempo mirando abajo, al móvil, estaría bien que miráramos arriba, al cielo» paul mínguez-olaondo, miembro de aranzadi

Si los astros se alinean la gente tendrá la oportunidad de ver la luna por el telescopio, algo inédito para muchos: «Las caras de los que la ven por primera vez son increíbles. Los cráteres, las montañas, los valles..., es otro mundo». Por eso Virginia y Paul disfrutan tanto «viendo un eclipse como con la difusión de la labor que realiza Aranzadi. Animamos a la gente a que se aficione a la astronomía. No hace falta tener un telescopio potente. Hay conceptos muy básicos que se pueden ver desde Donostia. Y cuando estamos tanto tiempo mirando al suelo, al móvil, convendría más mirar arriba. Ahí arriba hay otro mundo».

REUTERS

En este momento Virginia aporta una metáfora clarificadora: «Para mí la Tierra es como un autobús. Vas en línea recta, en velocidad constante, por una carretera perfectamente asfaltada. Si tienes cerradas las ventanillas no te das cuenta, pero si las abres ves que todo el paisaje va pasando. Nuestro planeta es exactamente igual. La Tierra está moviéndose como una nave espacial por el espacio alrededor del sol. Tienes que mirar por esa ventanilla, que es el cielo. Si no hay nubes, puedes verlo».

Cuando les pregunto por algún eclipse que tengan grabado en la retina, recurren al solar de 1999. Y a otro de 2005. ¿Solares o lunares? «Los de sol son más espectaculares y menos frecuentes. Cuando hay un eclipse de sol, a los quince días hay uno de luna. Lo que pasa es que los de sol son visibles en menos puntos del planeta. Los de luna, en cambio, son visibles desde todas las partes de la Tierra donde sea vea la luna. Pero los de sol destacan más porque te das cuenta de que esa luz es más tenue», argumentan.

«Hago un llamamiento para que se animen más chicas. Yo soy la única del departamento en Aranzadi y la astronomía no tiene género» virginia garcía, responsable del departamento de astronomía de aranzadi

Además del tiempo, que en Gipuzkoa es un hándicap de relevancia, hay que subrayar también el otro problema: la contaminación lumínica, abundante en Donostialdea. Pero los protagonistas de este reportaje, especialmente Virginia, no quieren dejar pasar la oportunidad de expandir la semilla de la afición: «Hago un llamamiento, por cierto, para que se animen más chicas. Soy la única del departamento. Hemos creado una asociación a nivel estatal y estamos 42. Muy pocas. Lo cierto es que no hay explicación; la astronomía no tiene género».

Así que Virginia y Paul se despiden casi, casi rezando, implorando para que haga buen tiempo: «El eclipse de esta noche es la excusa perfecta para mirar al cielo. Para ver todas las cosas que suceden ahí arriba y que hoy daremos las pautas para contemplarlas. Para ver el eclipse y todo lo que se ve y se mueve en ese momento, que son muchas cosas. Es viernes, a una buena hora, es verano, estamos en el Jazzaldia, con ganas de fiesta... Unas condiciones perfectas..., si hace buen tiempo».

Divulgamos cuatro consejos para ver el eclipse lunar total:

1

Buscar un lugar alto. Como la luna aparecerá ya roja en el horizonte, lo mejor es encontrar una posición elevada que evite obstáculos entre nuestra visión y el satélite (Urgull, Ulía, Igeldo, Jaizkibel...).

2

El horizonte sureste debe estar despejado. Por el mismo motivo, si no se consigue observar el fenómeno desde un lugar alto, lo mejor es que el horizonte sureste esté libre de obstáculos (hacia Bianditz-Artikutza desde Urgull).

3

Utilizar prismáticos o un telescopio. Aunque la luna de sangre se podrá observar a simple vista, con unos prismáticos o un telescopio se podrán apreciar más detalles de nuestro satélite.

4

Ir con tiempo. La luna saldrá por el horizonte tan pronto como se ponga el sol (21.36 en Donostia), así que lo mejor es ir con tiempo antes del atardecer.