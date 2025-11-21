¿Hasta cuándo va a durar el temporal?

B.Campuzano Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Frío a pie de calle, heladas en el interior y nieve en los puertos de montaña. El temporal está llegando a su punto álgido, pero la sensación de frío nos acompañará todo el fin de semana. Desde primera hora de la mañana las precipitaciones están siendo copiosas en todo el territorio, pero lo bueno es que a partir de esta misma tarde ya comenzarán a menguar y para mañana el temporal de invierno habrá remitido, según pronostica Euskalmet.

¿Qué tiempo hará el fin de semana? ¿Volverá a nevar? Lo cierto es que este sábado no podremos salir a la calle sin los paraguas ya que todavía se pueden producir algunos chubascos dispersos durante el día. A última hora de la tarde, sin embargo, la lluvia volverá de forma persistente y la cota de nieve se situará por encima de los 1500 metros. Soplará viento del suroeste, que arreciará a últimas horas en la zona costera. En cuanto a las temperaturas se espera que las mínimas sean un poco más bajas, con heladas numerosas en las comarcas del interior; las máximas subirán entre ligera y moderadamente, insuficiente para desterrar la sensación de frío.

Para el domingo se espera una leve mejoría. Las temperaturas continuarán al alza el domingo y ya se podrán alcanzar valores de 15-16 °C cerca de la costa gracias a los vientos de componente sur. También repuntarán las mínimas y las heladas serán más suaves y menos numerosas. Podrá llover de forma débil de madrugada y por la noche, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante, pero con tiempo seco en general.

El inicio de semana será frío pero no tanto como el que puede llegar a hacer el martes o incluso el miércoles cuando los termómetros vuelvan a descender e incluso pueda volver a aparecer la nieve en algunos puntos del interior.