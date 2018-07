Duncan Haldane: «Divulgar la física es un reto; ni mi mujer sabe bien a qué me dedico»

Antes de posar para la foto, Duncan Haldane (Londres, 1951) pide un segundo. Mete la mano en su bolsillo y saca su preciado tesoro, una réplica de la medalla que recibió en 2016 por el Premio Nobel de Física que luce con orgullo ante las cámaras. El físico anglo-americano está en San Sebastián para participar en el congreso 'Quantum Designer Physics / Física del Diseño Cuántico', organizado por el DIPC, que se celebra en el Palacio de Miramar y en el que participan más de 80 investigadores.

- No mucha gente puede presumir de ser Premio Nobel. ¿Qué supone semejante reconocimiento?

- Creo que lo más importante e interesante es el trabajo por el que me lo dieron. La gente puede ganar premios o no, pero lo principal es el trabajo y la aportación que sientes que has realizado.

- ¿Conseguir el Nobel supone tocar techo o es una motivación para seguir investigando?

- Creo que ganar el Nobel es un tanto peligroso para las carreras profesionales de algunas personas (risas). Es cierto que tengo que atender numerosas invitaciones para acudir a distintos lugares, pero la verdad es que prefiero continuar con mi trabajo y es lo que hago.

- Está en San Sebastián como invitado del Donostia Physics Center (DIPC). ¿Qué referencias se tiene de este centro en Inglaterra o Estados Unidos?

- Creo que es un gran espacio donde desde sus inicios han tratado de entender cómo podíamos manipular los elementos naturales desde los niveles más simples. Esta es una de las cosas que aprendí de mi mentor durante mi estancia en la Universidad de Cambridge y creo que Pedro Etxenique también se ha decantado por ese enfoque. Así que creo que es un centro físico fantástico del País Vasco que atrae a los investigadores a acudir a reuniones como la que nos ocupa.

- ¿Le está resultando productiva?

- Mucho. Hemos conocido algunos de los últimos desarrollos que están teniendo un progreso sorprendentemente rápido en el descubrimiento de la computación cuántica basada en la topología. Me hace muy feliz que el trabajo que empezamos a desarrollar hace años esté ahora tremendamente desarrollado y que podamos observar avances tan destacados en el campo. En el pasado la gente era muy escéptica sobre la aplicación real de todas estas teorías, pero es increíble todo el progreso que se ha llevado a cabo en el descubrimiento de nuevos materiales. Lo más crucial es que todas esas ideas que surgen en las mentes de los teóricos, esas pequeñas imágenes mentales, se transforman en realidad construyendo todo tipo de dispositivos. Es hacer los sueños realidad, y eso es muy emocionante.

- ¿Qué aplicaciones pueden tener esos nuevos materiales en un futuro cercano?

- Estamos ante una época muy emocionante, se habla del periodo de la segunda revolución cuántica. Es una era mucho más práctica de la comprensión de la mecánica cuántica, que siempre ha sido un elemento muy misterioso. Las leyes sobre mecánica cuántica descubiertas hace 90 años ya no sirven y ahora existen nuevas, pero ha costado mucho tiempo comprender todo lo que potencialmente podemos hacer con ella. Lo mismo ocurrió con el electromagnetismo desde que Maxwell lo descubrió en el siglo XIX hasta llegar a los dispositivos móviles que tenemos hoy en día. Las preguntas en torno a las aplicaciones de la mecánica cuántica han sido siempre muy filosóficas, muy abstractas. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta de que es un recurso práctico y en un futuro se podrá desarrollar una tecnología para el procesamiento cuántico de la información, que es mucho más potente que los ordenadores de hoy en día. Creo que va a ser un gran periodo para los científicos jóvenes, porque estos descubrimientos les inspiran.

- ¿Los físicos son siempre inconformistas respecto a lo conocido?

- Cuando abres una puerta para ver lo que hay detrás de ella es como explorar una cueva. Y cuando comprendes algo se convierte en algo sencillo, porque creas un nuevo lenguaje en el que algo que parecía muy complicado y abstracto se vuelve simple.

- ¿La cuenta pendiente de la física es acercarse al público general?

- Mire, mi mujer no tiene ni idea de a lo que me dedico (risas). Es todo un reto. La gente odia la física porque tiene que ver con las matemáticas, en cambio relaciona la química con un laboratorio y con 'cocinar' con sustancias y le resulta más atractivo. Por ejemplo algo que nos preocupa desde hace tiempo es cómo atraer a las mujeres jóvenes para que permanezcan en el campo de la física. Es un tema complicado, pero creo que el papel de los profesores en los colegios e institutos es clave para hacer la física atractiva. En mi caso en mi último año tuve un excelente profesor de física y hasta entonces no me había ocurrido, y para mí fue un regalo.

- Euskadi se considera referencia en física de materiales, y varios centros de investigación ya trabajan en países de todo el mundo. ¿Qué percepción se tiene en el extranjero?

- Lo que sí sabemos es que Euskadi es privilegiada en cuanto a la inversión que se destina a la investigación científica, algo que en otras partes del Estado como Madrid no ocurre por los numerosos recortes que se han producido.