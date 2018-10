El duelo en las aulas, asignatura pendiente Izaskun Andonegi, Ángel Pascual, Rosa Rosas, Arantxa Ugalde y Txema Ormazabal son los autores de la guía bilingüe. / MÓNICA RIVERO Una guía ofrece a la comunidad educativa consejos y protocolos de actuación ante un fallecimiento ANE URDANGARIN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 octubre 2018, 10:12

Suena el teléfono. Acaba de fallecer, pongamos, el aita de un alumno que está en clase. ¿Cómo le damos la noticia? Nunca en el pasillo. Lo recomendable es que una persona previamente asignada, o tutor, vaya a buscar a ese estudiante al que acompañará a una sala de acogida individual y le comunicará que alguien vendrá a recogerle por un asunto familiar grave. ¿Y cómo recibirle tras esos probables días de ausencia? ¿Cómo habría que actuar con el resto de los alumnos? ¿Y si el fallecido es un irakasle? ¿Y si el que se muere es el compañero de pupitre?

En Bidegin, la asociación de apoyo al duelo con sede en Donostia, han recibido en ocasiones llamadas, «en muchos casos angustiosas», de responsables de centros escolares en las que les pedían ayuda sobre cómo actuar en situaciones de este tipo. Había, hay, una necesidad que cubrir y a la que han contribuido con una guía, en euskera y castellano, para centros educativos que acaban de colgar en su web y está disponible para los interesados. El documento será presentada el sábado en una jornada en el Museo San Telmo.

Jornada Dolugelan Objetivo Pretende contribuir a que la muerte deje de ser un tabú en la educación. Organiza Bidegin, con la colaboración de Donostiako Berritzegunea y el Museo San Telmo. ¿Cuándo? El próximo sábado en San Telmo. Habrá una sesión abierta por la mañana y un taller por la tarde. Más información bideginduelo.org/info@bideginduelo.org

«La vivencia de la muerte es tan cotidiana como la vivencia de la vida, y es cierto que no solo en los centros escolares, sino en la sociedad en general, es una asignatura pendiente», reconoce Izaskun Andonegi, fundadora de Bidegin y coautora de esta guía «muy práctica». El de la muerte y el duelo sigue siendo para el profesorado, en general, una cuestión «difícil de abordar, un poco tabú. Estamos viendo que se mueren amonas, la ama o aita jóvenes. ¿Y qué hacer? Así pusimos en marcha el proyecto», comenta Txema Ormazabal, que ha sido profesor y conoce de primera mano estas situaciones. Junto a Rosa Rosas, Arantxa Ugalde y Ángel Pascual ha trabajado en esta guía, que incluye detallados protocolos de actuación para distintos casos. Pero no son rígidos, sino unas pautas que «se dejan abiertas a cada centro».

«Lo que más inquieta al menor no es la muerte, sino el silencio que se crea en torno a ella»

La guía reúne una serie de orientaciones generales, partiendo de que «lo que más inquieta al menor no es la muerte en sí, sino más bien el silencio que se crea en torno a ella. El chaval no tiene miedo a que se hable de esto», explica Andonegi. Por ello, las orientaciones generales están dirigidas al adulto referencial y persiguen, fundamentalmente, «crear seguridad, porque es esa inseguridad la que inquieta al chaval». Entre otros aspectos, se incide en respetar el ritmo del alumno en duelo o del aula de referencia cuando fallece un niño, así como huir de comparaciones o de minimizar el dolor.

Es muy importante ser «auténtico», que el docente o la persona de referencia «se acerque a sus propias limitaciones, porque esto es un espejo para los chavales». También aconsejan estar ahí «sin prisa y sin miedo», y dejar espacios a la expresión de las emociones.

Huir de las frases hechas

Otra recomendación es huir de frases hechas, tipo «no llores», «no te preocupes», «el tiempo lo cura todo» o «ahora tienes que cuidar de la ama». Se dicen con la mejor voluntad, pero no ayudan. Ormazabal ha constatado que muchos adultos suelen tender a dar consejos, «que es lo que menos necesitamos tanto niños como mayores en esos momentos. No sabemos aguantar las lágrimas del otro, ese dolor que estamos viendo. No sabemos o no podemos estar callados cogiéndole la mano, sino que tenemos que ponernos a dar consejos», lamenta. Y a los chavales «les decimos frases como 'ahora tienes que ser mayor'. En lugar de dejar que saque sus emociones, su dolor, lo que estamos diciendo es 'tápalo, ahora es otra etapa'. Se intentan tapar esas emociones». En todo caso, insiste en que «más importante que lo que nosotros podamos decir es lo que ellos, los chavales, puedan aportarse mutuamente. Que compartan: 'Pues cuando murió mi amona hicimos esto...'».

Hay que ofrecer acompañamiento, pero sin llegar a atosigar. «Se trata de que sepan que estás ahí para lo que necesite, y hablar si le apetece. Porque igual en ese momento no quiere o no puede». En este sentido, no está de más pedir permiso. ¿Te importaría que te llame en unos días? «Es importante para no estar atosigando».

Cómo dar la noticia al grupo de referencia tiene también su relevancia. «Imagínate que muere el aita de un alumno. Habría que comentarlo en el aula, y también preparar la acogida al alumno cuando regrese. Se trata de crear espacios de escucha, hablar sobre si han tenido pérdidas en la familia, cómo las han vivido... Pero hacerlo de forma espontánea. Luego pueden preparar entre todos unos dibujos, bertsos o escribir una carta para cuando venga el compañero en señal de 'te acompañamos en este dolor'».

También hay que tener en cuentan que muchos niños o adolescentes no van a necesitar que se les esté recordando constantemente lo mismo, «porque lo que necesitan es ser como los demás» en el colegio.

Obviamente, la respuesta varía en función de la edad. La guía desgrana las respuestas al duelo por etapas educativas y también ofrece consejos. En generales, en los niños la respuesta se caracteriza por un mayor componente somático (dolores de cabeza y estómago) y alteraciones de conducta (berrinches, dificultades escolares...), según la guía. En los adolescentes, las respuestas son similares a las de los adultos, aunque también con un mayor malestar físico en la población más joven y más psicológicos en la población mayor.

Globos, bertsos y besos

El protocolo también se refiere a los rituales o ceremonias que permitan la elaboración del duelo colectivo cuando fallece alguien de la comunidad educativa. Andonegi reconoce que los centros ya están haciendo cosas en este sentido. Por ejemplo, si fallece un alumno, en el aula se puede crear un espacio para el recuerdo, y en un txoko se puede poner una mesa, e incluso el pupitre de fallecido, con una foto, o un libro de notas para escribir condolencias... Ese material se entrega a la familia en un ritual que se suele hacer a nivel comunitario y en el que se puede plantar un árbol, soltar globos, tocar la txalaparta...

Andonegi recuerda una ceremonia que le emocionó mucho, protagonizada por niños de educación infantil. «Todos los niños se pintaron los labios y dieron besos alrededor de una caja y dentro, simbólicamente, echaron un beso. Luego cada grupo iba haciendo algo: unos tocaban la txirula, otros bailaban, otros cantaron un bertso... todo en círculo en el patio». Se trata de actos de recuerdo y de agradecimiento, un homenaje a la vida del fallecido. «Se invita a los familiares, y si no acuden se les hace llegar todo el material que se ha generado. Para los padres es muy reconfortante».

La guía bilingüe, que recomienda películas o libros, tiene una vertiente paliativa, es decir, ofrece indicaciones cuando para cuando fallece alguien, pero desde Bidegin insisten en que la muerte se debería trabajar transversalmente en clase, realizar una pedagogía de la muerte. Porque como dice la experta Mar Cortina, que estará en la presentación, «si no se incluye la muerte en la educación, no se está educando para la vida».