«Teniendo dos hijos, lo que más valoro es la flexibilidad horaria»

Alberto San Matías es padre de un hijo de 10 años y una hija de 5 y la flexibilidad horaria le permite poder conciliar ... familia y trabajo «Trato de adaptar los horarios laborales a las necesidades familiares. Entre mi mujer y yo nos coordinamos para llevarles al cole, a las extraescolares...», cuenta este irundarra de 42 años.

Trabaja en la empresa de construcción Otegi Gaztañaga de Oiartzun como jefe de obra y las facilidades que le ofrecen a la hora de poder adaptar los horarios de trabajo le permite compaginar su vida laboral y la familia sin renunciar a ninguna de las dos. «Hay días que entro antes a trabajar o me conecto desde casa para luego irme antes y poder recoger a los niños. También intentamos que las vacaciones coincidan con las del cole, nos vamos organizando de esa manera. Y si los niños se ponen enfermos puedo teletrabajar». Así, sin horario fijo establecido, Alberto puede «llegar a todo», ya que de otra manera se complicaría la rutina diaria. «Teniendo niños se te pueden poner enfermos, puedes tener cita con el pediatra, o te llaman del cole y tienes que salir a por ellos» y en ese sentido tampoco cuenta con trabas. «Adapto mi horario siempre y cuando cumplamos con nuestros cometidos profesionales», destaca este trabajador, siendo consciente de que esta flexibilidad conlleva un desempeño responsable.

Organización

Reconoce que la conciliación era algo que le «preocupaba» antes de tener familia. «Es pasar de repente a un mundo nuevo y te preguntas cómo vas a organizar tu vida profesional y laboral, sobre todo cuando tuvimos al segundo, que ya se complica más la cosa. Lo hablé con César, mi jefe, y me dijo que la empresa nos iba a ayudar», cuenta Alberto, que entiende que «si los empresarios se ponen muy estrictos creo que penaliza el ambiente laboral y la productividad».

En este sentido, César Cascante, gerente de esta empresa de 25 empleados que forma parte de Kontzilia, considera que la conciliación «tiene un coste, que además no puedes cuantificar, pero tiene buen retorno. Si tienes a la gente contenta no se te va», valora. En cuanto a las ayudas por parte de las instituciones, Alberto San Matías sugiere destinarlas a la época estival, porque «eso sí que es una locura. El verano de los chavales es muy largo y o te dejas un dineral en udalekus o...».