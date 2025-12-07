Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Alberto San Matías posa en su puesto de trabajo. José Mari López
Conciliación

«Teniendo dos hijos, lo que más valoro es la flexibilidad horaria»

Este irundarra de 42 años considera que si «los empresarios se ponen muy estrictos penalizan el ambiente laboral y la productividad»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Alberto San Matías es padre de un hijo de 10 años y una hija de 5 y la flexibilidad horaria le permite poder conciliar ... familia y trabajo «Trato de adaptar los horarios laborales a las necesidades familiares. Entre mi mujer y yo nos coordinamos para llevarles al cole, a las extraescolares...», cuenta este irundarra de 42 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

