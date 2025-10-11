Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona cercana al aeropuerto de Hondarribia dónde ha tenido lugar la retención. Google

Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en la carretera de la costa en Hondarribia

El accidente, ocurrido a las 17:13 horas en la N-638 en sentido Irun, está provocando retenciones

Borja Alonso

San Sebasitán

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:04

Dos personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la carretera N-638 altura de Hondarribia. Según el Departamento de ... Seguridad, el siniestro ha tenido lugar a las 17:13 horas cuando dos vehículos han colisionado a la altura del aeropuerto en sentido Irun, en la carretera de la costa. Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes han sido trasladados al Hospital Comarcal del Bidasoa, aunque en principio sus lesiones no son graves.

