Un corredor se refresca bajo una fuente en Donostia. Lobo Altuna.

Dos días de calor «extremo» en el interior

Las máximas alcanzarán hoy los 37 grados y mañana llegarán a los 40, mientras que en la costa no rebasarán los 30. Ayer tres personas tuvieron que ser atendidas en Gipuzkoa a causa del calor

Naroa Izagirre

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:24

El interior de Gipuzkoa se prepara para un episodio de «calor inusual» entre hoy y mañana, cuando se podrían superar los 40 grados. En la ... costa, mientras, los termómetros no alcanzarán los 30 grados, por lo que la temperatura será mucho más llevadera. Euskalmet ha activado la alerta naranja en varias zonas interiores de Euskadi y el Departamento vasco de Seguridad lanzó ayer un aviso para aumentar la precaucación ante las «temperaturas extremas» que se esperan. Ayer, cuando el mercurio no alcanzó los niveles que se esperan para hoy y, sobre todo, para mañana, tres personas tuvieron que ser atendidas en Gipuzkoa por golpes de calor, y una de ellas fue hospitalizada.

