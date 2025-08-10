Dos días de calor «extremo» en el interior

El interior de Gipuzkoa se prepara para un episodio de «calor inusual» entre hoy y mañana, cuando se podrían superar los 40 grados. En la ... costa, mientras, los termómetros no alcanzarán los 30 grados, por lo que la temperatura será mucho más llevadera. Euskalmet ha activado la alerta naranja en varias zonas interiores de Euskadi y el Departamento vasco de Seguridad lanzó ayer un aviso para aumentar la precaucación ante las «temperaturas extremas» que se esperan. Ayer, cuando el mercurio no alcanzó los niveles que se esperan para hoy y, sobre todo, para mañana, tres personas tuvieron que ser atendidas en Gipuzkoa por golpes de calor, y una de ellas fue hospitalizada.

Hoy el clima se mantendrá bastante estable en la costa guipuzcoana, con temperaturas máximas de 29º que tendrán continuidad mañana. Eso sí, las mínimas serán altas con una previsión de 19 y 22 grados. Pero es en el interior del territorio donde las altas temperaturas se van a dejar notar más a partir de este mediodía, cuando los termómetros superarán holgadamente los 35 grados y mañana rondarán los 40º.

El Gobierno Vasco ha activado entre las 13.00 y las 20.00 horas de hoy y de mañana la alerta naranja por las alta temperaturas extremas y persistentes para las zonas de Transición y Eje del Ebro. En el caso de la zona cantábrica interior –donde se ubica el interior de Gipuzkoa–, el aviso es amarillo.

Extremar las precauciones

El Departamento de Seguridad ha llamado a extremar las precauciones en las próximas horas para evitar riesgos para la salud. Ayer tres personas, todas ellas en Gipuzkoa, tuvieron que ser atendidas por el servicio de Emergencias de Osakidetza debido a las altas temperaturas, según los datos hechos públicos por el Departamento de Salud.

Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital, mientras que a las otras dos se les asistió en el mismo lugar de la incidencia. Osakidetza indicó que las edades de las personas atendidas en los últimos días por el calor han ido desde los 0 hasta los 76 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

Desde el Departamento de Salud recuerdan la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, diseñado para prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Actualizado con parámetros revisados este año, el Plan presta especial atención a la población de riesgo, los menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Del mismo modo, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.