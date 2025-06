Dos años de cárcel a un joven por abusar en Errenteria de una menor tutelada

Un joven ha sido condenado por la Audiencia de Gipuzkoa a dos años de prisión por abusar sexualmente de una chica que se había fugado ... de un centro de menores en Aia, y durante cuatro días convivió con el procesado en un piso okupado en Errenteria donde fueron localizados por la Ertzaintza. Los hechos tuvieron lugar entre el 8 y el 11 de septiembre de 2020, cuando él tenía 18 años y ella, 13 años.

En el juicio, celebrado el pasado mes de marzo en la Sección Primera de la Audiencia, el procesado negó las acusaciones y la menor aseguró no recordar los hechos. La Fiscalía de Gipuzkoa consideró que con su 'olvido' la menor trataba de proteger al encausado, para quien solicitó once años de cárcel. Según el análisis forense, la niña no fue penetrada vaginalmente pero en su zona vulvar se halló el perfil genético del chico.

La defensa del joven, que es de origen magrebí y en la actualidad convive con su pareja y el bebé de ambos en Donostia, pidió su absolución. Y en el caso de que su defendido fuera encontrado culpable, solicitó la aplicación del artículo 183 quater del Código Penal vigente en 2020 (antes de la ley del 'solo sí es sí'). Se trata de la conocida como 'cláusula Romeo y Julieta', que en casos de relaciones sexuales entre una persona menor de 16 años y otra mayor, permite eximir la responsabilidad penal cuando existe una proximidad en edad y grado de desarrollo o madurez entre ambos sujetos.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal no contempla el citado artículo al incidir en que entre ambos se llevaban «casi cinco años de diferencia» y el grado de madurez de cada uno de ellos es «acorde a su edad», 13 años y 11 meses en el caso de la chica. De este modo, condena al acusado a dos años de privación de libertad.

El fallo emplaza hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia en el juzgado de lo penal nº 4 la solicitud de que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del condenado del Estado español, dado que durante la vista oral no se abordó el posible arraigo del joven marroquí en Gipuzkoa.