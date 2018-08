No piensen que estamos de broma; es una oferta completamente real. No es un titular engañoso, no. Dormir en una furgoneta en San Sebastián cuesta 30 euros (más la tarifa de servicio). Es el precio más barato que se puede encontrar si buscamos un lugar donde pasar la noche en San Sebastián durante la primera semana de septiembre en la popular plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb.

30 euros por noche, con un máximo de dos huéspedes. Esa es la oferta. El mínimo son dos noches y la tarifa de servicio es de 10 euros extra (aumenta progresivamente). La furgoneta es una Volkswagen camper verde, aparentemente vieja, con «una cama doble, baúles y mesa».

En cuanto a los servicios, en el sitio web se puede ver que cuenta con, atención, «calefacción, zona para trabajar con portátiles y perchas».

No se admiten fiestas

«La hora de llegada es a partir de las 15.00 horas, no es adecuado para niños o bebés, está prohibido fumar y no se admiten fiestas o eventos», sigue la curiosa oferta.

Dormir en una furgoneta en San Sebastián (y pagando 30 euros por ello, como ven) es posible.