«No estaba dormida, las relaciones sexuales fueron consentidas»

«La víctima equivoca no tener ganas y acabar teniendo relaciones con una agresión sexual». Así de tajante se mostró ayer la abogada defensora del ... hombre acusado de un delito de abuso sexual con penetración y otras penas accesorias por las que la Fiscalía solicita un total de 14 años y 4 meses de prisión. La defensa percibe «contradicciones» en las declaraciones de la víctima y exige aplicar la ley de absolución ante «la falta de pruebas».

Los hechos se remontan al verano de 2022, en un domicilio de Astigarraga donde residieron la víctima y su presunto agresor durante los tres meses de relación sentimental que mantuvieron. La primera sesión del juicio se celebró el pasado 31 de marzo y la segunda estaba prevista para el día siguiente, pero el proceso tuvo que ser aplazado por indisposición de una de las peritos. El procedimiento se reanudó ayer, tres meses después, con la declaración del acusado y la lectura de las conclusiones definitivas.

«Le decía que hiciera amigos»

El procesado negó todos los hechos en su intervención. «Jamás la he zarandeado ni la he agredido, y tampoco le revisaba el teléfono ni le amenazaba. No ejercía ningún tipo de control sobre ella. De hecho, era ella la que discutía siempre por celos». Ambos trabajaban en un bar de Astigarraga donde, según se especifica en el escrito de acusación, el procesado trataba de controlarla «prohibiéndole saludar a los clientes», punto que el presunto agresor también negó asegurando que «le decía que hiciera amigos».

Preguntado por los hechos de la presunta violación, el procesado afirmó que ambos estaban «despiertos» en ese momento. «No estaba dormida. Nos despertamos por la mañana e intenté acercarme a ella. Accedió, sólo insistí dos segundos y enseguida comenzamos a mantener relaciones. No me dijo que no quería mantenerlas, nos estábamos besando». La acusación exige, además de la pena total de 14 años y 4 meses, una indemnización de 12.000 euros por daños morales. El caso quedó visto para sentencia.