Con una sólida formación como ingeniero de software y una trayectoria que abarca desde el desarrollo técnico hasta la innovación tecnológica, Mikel Díez se ha ... consolidado como una de las figuras clave en el avance de la computación cuántica. Tras pasar por diversos roles en IBM, hoy ocupa el cargo de director de IBM Quantum para España y Portugal, dentro de la división global de investigación de la compañía. Díez responde de forma concreta y directa a las preguntas de este medio, con el objetivo de ayudar a que el público comprenda qué es realmente la computación cuántica y por qué marcará el futuro de la tecnología.

– ¿Por qué IBM se decanta finalmente por la última versión del ordenador cuántico para su centro de San Sebastián?

– El ritmo de la tecnología nos empuja a ello. Aunque podríamos haber mantenido el System One, decidimos que tenía más sentido avanzar hacia la última tecnología. Así nació la coexistencia del System One y el System Two.

– Para alguien que no entiende de cuántica, ¿cuál es la diferencia entre el System One y el System Two?

– El System One estaba pensado para un solo procesador, aumentando el número de qubits. Pero sabíamos que necesitaríamos más procesadores e interconexión entre ellos. De ahí nace el System Two, más modulable y escalable, que permite añadir más procesadores. ¿Habrá un System Three? No lo sabemos aún, aunque nuestra planificación va más allá de 2033.

– Siempre se habla de coexistencia. ¿La computación cuántica va a sustituir a la clásica?

– No. La computación clásica sostiene toda la economía digital actual. Sería inviable desmantelarla. La cuántica complementará a la clásica, igual que ocurrió con las GPUs respecto a las CPUs. Buscamos integración, no sustitución.

– ¿Estos ordenadores cuánticos son sostenibles energéticamente?

– Sí. Comparados con los centros de datos clásicos, que consumen megavatios, los sistemas cuánticos consumen órdenes de magnitud menores. Se consideran mucho más sostenibles en términos de órdenes de magnitud. Recordemos que el consumo de los ordenadores cuánticos se mide en kilovatios y los clásicos en megavatios, que son 1.024 veces más.

– ¿Podría darnos un ejemplo concreto de aplicación real de esta tecnología cuántica?

– Optimización energética, desarrollo de fármacos mediante simulaciones, procesamiento de imágenes, planificación de turnos laborales... Todo esto está en fase de investigación, pero tiene mucho potencial. Tratar, por ejemplo, de ver cuáles son los indicadores que nos pueden llevar a pensar por qué la energía varía de precios con respecto a las fuentes de generación. El procesamiento de imágenes está siendo otro avance. El desarrollo de fármacos es un caso muy concreto. En los últimos años se sacaba un fármaco y se iba testeando. ¿Se te cae el pelo o no se te cae? ¿Funciona mejor o peor el hígado? Se necesitan a todos esos periodos. Esto se va a cortar porque lo podemos simular con la computación cuántica.

– ¿En qué fase se encuentra ahora mismo esta tecnología ¿Cuándo veremos aplicaciones reales?

– Antes de tener ordenadores que rompan la criptografía actual, ya tendremos ordenadores cuánticos útiles para aplicaciones prácticas. Aunque algunos estudios dicen que podría pasar en 10-15 años, podría ocurrir antes, incluso en tres. Dependerá de muchos factores.

– ¿Qué supone para San Sebastián y Euskadi tener este ordenador cuántico?

– Es muy relevante. Pone a Donostia en el mapa como uno de los seis puntos cuánticos globales de IBM. Ayuda a consolidar un ecosistema científico e industrial que ya existe y que seguirá creciendo. Nosotros, en IBM, solemos considerar América, Europa, Asia y Brasil. Entonces esa concepción tan, si quieres, trivial de varias zonas en el mundo, pues que Euskadi esté colocada ahí, yo creo que claramente te posiciona en un punto. Aspiramos a que Euskadi y San Sebastián se conviertan en polos tan relevantes como Estado Unidos o Japón. Confío en que el País Vasco va a ser un motor muy potente.

– Si miramos desde el otro prisma, ¿qué significa ese ecosistema local para IBM?

– Nuestra relación con Euskadi es una alianza a largo plazo. No es solo una operación comercial, queremos que sea un modelo exitoso y sostenible en el tiempo. Se trata de una estrategia que buscamos que sea exitosa.

– ¿Qué diferencia a IBM de otros competidores?

– La capacidad de hacer millones de circuitos cuánticos al día, una pila de software funcional, diez máquinas en la nube, y disponibilidad real. No solo es tecnología, también es ciencia y comunidad. Estamos en un punto similar al VHS frente a otras tecnologías: no solo importa lo técnico, también la adopción y usabilidad.

– ¿La tecnología cuántica puede contribuir a la reindustrialización de Euskadi o de Europa?

– Sí, sin duda. Euskadi ya tomó decisiones industriales acertadas en el pasado. Ahora la tecnología es imprescindible, y tener soberanía o autonomía tecnológica en Europa también es clave.

– ¿Qué impacto espera IBM en términos de creación de startups?

– Ya hay unas diez startups implicadas en el programa en Euskadi. Algunas nacieron el año pasado, otras venían de antes. Queremos ayudar a reducir su tasa de fracaso con colaboración entre startups e industria.

– ¿Necesitaremos un ordenador cuántico en casa algún día?

– No creo. Igual que no tenemos un transformador de alta tensión en casa, la cuántica será usada en procesos muy relevantes desde grandes centros, no a nivel doméstico.

– ¿Cuánto se tardará en instalar el System Two de San Sebastián?

– Varios meses. Entre dos y cuatro.