Donostia es la capital vasca con menor porcentaje de solicitantes extranjeros de una VPO, con un 22%

Uno de cada tres solicitantes de una vivienda de protección oficial (VPO) en Euskadi tiene nacionalidad extranjera, o al menos no cuenta con DNI español. ... La media vasca se sitúa en el 35%, pero hay grandes diferencias entre las tres capitales: Donostia destaca como la ciudad con menor porcentaje de inscritos en Etxebide con nacionalidad extranjera, con un 22% que no se aleja demasiado del 14% de población nacida en un país foráneo que tiene Gipuzkoa. Bilbao aparece cerca de la media vasca con un 33%, lo que representa un tercio exacto del total de solicitantes en la capital vizcaína, mientras que Vitoria presenta el porcentaje más alto con un 49,7% que, prácticamente, supone la mitad de los inscritos para una VPO. El porcentaje de la capital alavesa dobla al de San Sebastián.

Estos datos desglosados por el origen de los inscritos en Etxebide se han hecho públicos por primera vez en una respuesta parlamentaria del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, a una solicitud de amparo formulada por la representante del PP Ana Morales. En un primer momento, el consejero de Vivienda aseguró que no podía ofrecer datos sobre la nacionalidad de los inscritos porque «el Departamento no dispone de datos desagregados en función de la nacionalidad», ya que «no constituye un requisito para acceder a las ayudas, siendo el empadronamiento el criterio exigido». Sin embargo, el PP solicitó amparo a la Mesa del Parlamento al indicar que, si bien la nacionalidad no es requisito, sí es un dato que obra en poder de Vivienda porque al inscribirse en Etxebide es obligatorio presentar o bien el DNI, si la nacionalidad es española, o el NIE o pasaporte en el caso de personas extranjeras. Finalmente, el Departamento de Vivienda ha ofrecido los datos que solicitaba el PP.

En su respuesta, Vivienda ofrece el desglose detallado de la información solicitada, que se centraba en los solicitantes de VPO en las tres capitales vascas. Las cifras arrojan una fotografía muy diferente en función de cada ciudad. En el global de las tres capitales, hay 21.847 solicitantes de una VPO que no cuentan con DNI español, para un total de 62.376 inscritos en Etxebide, lo que supone un 35%. Donostia es la que presenta una cifra más baja, con 3.180 solicitantes de origen extranjero para un total de 14.508 inscritos en Etxebide.

El desglose también ofrece detalles sobre los inscritos que optan a compra o alquiler de una VPO o incluso de aquellos que están empadronadas o no en la ciudad. En San Sebastián, se aprecia que los inscritos con DNI español son mayoría en todos los supuestos, aunque las distancias se reducen en la opción de alquiler para no empadronados, donde los que tienen nacionalidad española suman 1.920 y los de nacionalidad extranjera, 1.119.

Más allá de la nacionalidad de los solicitantes, los datos trasladados al Parlamento también permiten constatar que la opción del alquiler sigue ganando peso sobre la de compra entre los solicitantes de una VPO en Donostia, especialmente entre los foráneos, donde representa una amplísima mayoría del 95%. Además, los inscritos que están empadronados en la ciudad casi doblan a los que no lo están: 9.385 frente a 5.123. Es decir, los no empadronados suponen un 35% del total. Sin embargo, en este porcentaje concreto se produce un vuelco y Donostia aparece a la cabeza de las capitales vascas, ya que en Bilbao la cifra de inscritos en Etxebide no empadronados es del 27% y en Vitoria, del 10%.

3 años de empadronamiento

Fuentes de Vivienda indican a este periódico que «hay que diferenciar la inscripción en Etxebide con la adjudicación de una vivienda, supuesto para el que es imprescindible estar empadronado». Actualmente la norma obliga a que sea por un mínimo de un año, aunque en el decreto de Medidas Urgentes que ultima el Gobierno Vasco se prevé elevar a 3 años el empadronamiento mínimo.

Con esta medida, el Gobierno Vasco quiere «reforzar el arraigo de las personas adjudicatarias» y «priorizar a quienes acreditan un vínculo estable con su comunidad». En paralelo, Vivienda está diseñando una nueva orden de Etxebide que «habilite criterios de discriminación positiva hacia las clases medias demandantes, aprovechando el previsible incremento de producción de vivienda protegida». La estrategia combina inversión en vivienda protegida con la ampliación de tipologías y el desarrollo de barrios mixtos en umbrales de renta. Y desde la consejería de Denis Itxaso ponen un ejemplo práctico: Visesa iniciará en Ciudad Jardín (Donostia) la construcción de 98 viviendas tasadas en alquiler, dirigidas a demandantes con rentas de entre 15.000 y hasta 57.721 euros.