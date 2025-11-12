Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco está construyendo en Ciudad Jardín 98 viviendas tasadas en alquiler. G. Estrada

Donostia es la capital vasca con menor porcentaje de solicitantes extranjeros de una VPO, con un 22%

La media de Euskadi se sitúa en el 35%, empujada por Vitoria, donde los inscritos en Etxebide sin DNI español alcanzan el 50%, mientras que Bilbao se queda en el 33%

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:02

Uno de cada tres solicitantes de una vivienda de protección oficial (VPO) en Euskadi tiene nacionalidad extranjera, o al menos no cuenta con DNI español. ... La media vasca se sitúa en el 35%, pero hay grandes diferencias entre las tres capitales: Donostia destaca como la ciudad con menor porcentaje de inscritos en Etxebide con nacionalidad extranjera, con un 22% que no se aleja demasiado del 14% de población nacida en un país foráneo que tiene Gipuzkoa. Bilbao aparece cerca de la media vasca con un 33%, lo que representa un tercio exacto del total de solicitantes en la capital vizcaína, mientras que Vitoria presenta el porcentaje más alto con un 49,7% que, prácticamente, supone la mitad de los inscritos para una VPO. El porcentaje de la capital alavesa dobla al de San Sebastián.

