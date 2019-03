La cifra de donantes de sangre jóvenes en Gipuzkoa crece y ya suponen uno de cada cinco Alumnos de Fraisoro Eskola de Zizurkil, donando sangre en una sala habilitada en su centro educativo mientras otros compañeros esperan su turno. / Fotos: Michelena Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartea fomenta la donación entre la juventud con charlas en centros de Secundaria, Bachillerato y FP de todo el territorio IKER MARÍN Lunes, 25 marzo 2019, 06:20

Fraisoro Eskola es un centro de Formación Profesional situado en Zizurkil. Ubicado en plena naturaleza, su entorno privilegiado ofrece a sus alumnos la posibilidad de aprender todo lo relacionado con el sector agroganadero, forestal, gestión del medio natural, jardinería y floristería. Pero tienen tiempo de aprender más cosas. Por segundo curso consecutivo participan en un programa llamado 'Educar en valores'. Significa que realizan al año 2-3 acciones solidarias que van más allá de lo relacionado con el primer sector. Entre estas iniciativas en las que toman parte hay una con la que los responsables del centro están especialmente orgullosos: «Colaboramos con la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa».

El pasado curso realizaron una prueba en las instalaciones de Fraisoro en forma de donación de sangre y fue un «éxito total». Vista la respuesta de sus alumnos, este curso ya han realizado dos extracciones más. «La juventud cuando hace falta da el callo. Como directora del centro, estoy muy orgullosa de ellos», señala Aitziber García. Gracias a Fraisoro y Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartea, DV asistió recientemente a esa segunda extracción de sangre organizada en el centro este curso. Una cita que para los Donantes de Sangre del territorio es vital. Los jóvenes de entre 18 y 25 años «son los que porcentualmente más sangre donan en el territorio», anuncia Sabin Urcelay, presidente de la asociación. Esta franja de edad representa el 17% de la entidad a pesar de que solo supone el 11% de la población de Gipuzkoa entre 18 y 70 años.

EL DATO 17% de las personas que colaboran con la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa son jóvenes de entre 18 y 25 años. El territorio cuenta en la actualidad con 18.825 donantes.

Entre buzos, botas con barro y cascos, Fraisoro acondiciona una sala para el material que traslada hasta Zizurkil la asociación de donantes. Más allá de las enfermeras y las camillas, lo que llama la atención son las agujas y las bolsas llenas de sangre. Sin embargo, la escena no asusta a los estudiantes y el ritmo de extracciones es muy alto. El 70% de los alumnos del centro mayores de 18 años han donado, «muchos con 16 y 17 se han quedado con las ganas». Explica la directora de Fraisoro que al inicio del curso una enfermera de la entidad que dirige Urcelay se acercó hasta Zizurkil para explicar a los alumnos la «importancia de ser donantes». «Les explicó qué se hace con los glóbulos rojos, con las plaquetas, cómo hacen transfusiones a jóvenes que están enfermos… en definitiva, que cualquiera puede tener necesidad de sangre». La propia Aitziber García, tras atender a este periódico, donó. «Mi padre está operado de corazón y necesitó sangre», señala la directora. «Es un buen ejemplo», señala Urcelay, «de lo que debe ser el proceso». Dice que «si tú vas al hospital y te dicen que tu operación se retrasa porque no hay sangre, lo primero que haces es protestar. Pero, ¿tú donas? Si no lo haces, tampoco puedes quejarte mucho. Para que haya sangre disponible, hay que donar. La responsabilidad es compartida».

¿Quién puede donar? Edad: Tener más de 18 años y menos de 70 (60 para empezar por primera vez). Peso: A partir de 50 kilos. Situación sanitaria: Superar una entrevista de salud que asegure que la persona que vaya a donar sangre no haya realizado alguna actividad que le haya podido poner en contacto con algún germen transmisible por la transfusión.

De ahí que citas como la organizada en Zizurkil sean tan importantes para la entidad. Dice Sabin Urcelay que «los jóvenes se autoaniman. Nosotros no llamamos a Fraisoro para venir a realizar extracciones. Fueron ellos los que tomaron la iniciativa. Estos gestos para nosotros son fundamentales». Explica que la implicación de los centros de enseñanza de Gipuzkoa es tal que «estamos empezando a tener problemas para atender todas las peticiones».

Solidarios y comprometidos

Martín Paternáin es un joven donostiarra de 19 años que acaba de donar sangre. No es además la primera vez que lo hace. «Cuando cumplí los 18 años fui a donar con un amigo, a modo de celebración. A pesar de ser jóvenes, sabemos lo que significa este gesto», dice. Con un discurso que sorprende por su madurez, explica que de su clase han participado en la iniciativa casi todos. Aunque reconoce que «existe el miedo a la aguja. Un miedo irracional porque no pasa nada, la ciudadanía se debe animar», señala con claridad. En su opinión, además, donar sangre es casi «un gesto egocéntrico. Porque es algo que seguramente tú mismo o tus familiares van a necesitar». Como ejemplo, un botón. Explica que a su abuelo le operaron de la rodilla 4 veces «y en todas necesitó sangre. Y la tuvo por acciones como estas».

Mientras Martín recupera fuerzas dando buena cuenta del catering que los Donantes de Sangre les preparan, es el turno de tumbarse en la camilla de Julen Basterra. Tiene 25 años y es vecino de Lasarte-Oria. «Dono desde el año pasado. Mi padre es donante, lo ha hecho muchas veces y es algo que he visto en casa. Además, también lo hago por conciencia, por solidaridad. Es un pequeño gesto que no cuesta nada y con el que puedo ayudar a mucha gente», explica del tirón. Asiente a su lado Nicolás Apaolaza. 19 años y natural de Zumarraga, se estrena como donante. «No he tenido ningún problema. Tras la charla que nos dieron, no dudé», señala. Continúa con la conversación Basterra. «Acciones como estas demuestran que los jóvenes somos solidarios y estamos comprometidos. Aunque también es cierto que ayuda que nos den facilidades como esta. La sanidad pública fomenta que participemos y aquí estamos». No puede estar más de acuerdo Sabin Urcelay.

Recolector y cultivador

Gipuzkoa cuenta en la actualidad con cerca de 19.000 donantes, el 17% jóvenes de entre 18 y 25 años. Comenta el presidente de los donantes que cuando acude a ofrecer charlas sobre el tema fuera del territorio y le preguntan por esos datos tan buenos en esa franja de edad, además de las cifras generales, siempre les responde lo mismo: «Para tener esos datos tendríais que traeros a la ciudadanía guipuzcoana». Porque como él dice, «aquí se dona más que en otros sitios, el concepto 'auzolagun' también funciona en la donación de sangre».

Urcelay explica que el éxito de la donación tiene que ver con dos claves fundamentales. Para empezar, una es lograr sangre suficiente para transfundir a todos los que lo necesitan, es decir, «la idea del recolector nómada». Y cuenta que «si yo necesito 150 bolsas de sangre al día, tengo que salir a por ellas. Y lo hacemos». Sin embargo, hay otra pata en la que se sustenta la labor de Odol Emaileen Elkartea en Gipuzkoa. «La idea del cultivador», añade. «Yo necesito al año 31.000 bolsas de sangre. Para asegurarme esa cifra necesito tener 16.000 donantes. Mi lucha no es tanto buscar esas 150 bolsas diarias, que también, si no que busco generar en el territorio una base de 18.000-20.000 donantes. Porque si tengo donantes, la sangre viene detrás. ¿Cómo buscamos a esas personas que colaboren? Concienciando y sembrando», se explaya. Y en esa línea de trabajo se centra la asociación, con los más pequeños y jóvenes del territorio.

Los estudiantes de 12-13 años son los primeros que reciben en sus aulas una clase de la Asociación. «Y son los propios alumnos los que deducen lo importante que es donar», dice Urcelay. Además, les entregan una pequeña encuesta para que la lleven a casa y «la trabajen con sus padres. Hay 2.500 niños que cada curso llevan esa información a casa», comenta. «También vamos a los centros de FP a recolectar. Y para abonar la siembra hecha con los más jóvenes, hemos empezado a acudir a clases de bachiller», anuncia. Tras un acuerdo con la empresa Danobat de Elgoibar, la asociación ha estado ya en 14 centros de Bachiller del Bajo Deba, con resultados «muy interesantes. Eso se nota porque al acabar las charlas siempre hay una docena de preguntas con fundamento sobre el tema». El objetivo de Urcelay es repetir la estrategia con centros del Goierri, Oarsoaldea y Bidasoa, para más adelante entrar en Donostialdea.