La Diputación traslada ya a los usuarios de Txara y adjudica las obras por 20 millones

Los pasos previos para el inicio de las obras de la residencia de mayores de Txara I están en su fase final una vez que ... la Diputación de Gipuzkoa ha adjudicado a Iparragirre Eraikuntza Lanak por 20,4 millones de euros el proyecto de ejecución de la renovación del edificio ubicado en el barrio donostiarra de Itxaurrondo. Los trabajos estaba previsto que comenzaran en diciembre, pero el departamento de Cuidados y Políticas Sociales continúa reubicando a los 116 usuarios de la residencia en un proceso que se prevé que concluya en enero, momento en el que la maquinaria podrá entrar para adaptar el edificio al nuevo modelo de cuidados.

La Diputación comenzó a reunirse con los usuarios y sus familias en septiembre para exponer la situación, ya que las obras serán integrales y requieren que el edificio esté completamente vacío. La alternativa principal es la del centro de Fraisoro en Zizurkil, recientemente renovado y que hasta ahora estaba vacío y preparado para acoger a 88 usuarios. Sin embargo, los mayores en Txara son más (116 en total) y el departamento que dirige la diputada Maite Peña ha concertado 40 camas en residencias privadas de San Sebastián o Donostialdea para acoger a aquellos que rechazaban trasladarse a Zizurkil y permanecer lo más cerca posible del actual enclave.

Ese proceso de recolocación progresiva comenzó a principios de octubre y se prevé que se alargue hasta este enero, lo que impedirá que las obras comiencen no antes del primer mes de 2026. El plazo de ejecución es de 24 meses, por lo que la nueva residencia debería estar terminada para finales de 2027 o comienzos de 2028. Después de ese tiempo, las 40 camas que la Diputación ha concertado continuarán siendo de gestión foral y los usuarios reubicados podrán elegir entre continuar en su nuevo centro o volver a Txara.

Sobre la fase de adjudicación, el presupuesto base de licitación de la Diputación fue de 22,2 millones de euros (IVA incluido) y después de que se presentaran cuatro empresas y cinco UTEs (Unión Temporal de Empresas), Iparragirre Eraikuntza Lanak fue la propuesta elegida por la mesa de contratación, cuya oferta fue de 20.446.580 euros, 1,7 millones menos que los presupuestados por la entidad foral. Ese crédito para ese dinero ya ha quedado anulado y de esta manera 9,4 millones de euros estarán en las partidas del presupuesto de 2026 y 11 en el de 2027. No hay ninguna partida para este 2025.

La empresa adjudicada presentó una oferta de 20,4 millones, 1,7 menos que lo presupuestado

En la orden foral que resuelve la adjudicación se detallan los plazos que la empresa constructora debe cumplir. La estructura tendrá que estar terminada a los 7 meses del comienzo de los trabajos; la carpintería exterior y vidrios 11 meses después del inicio de la obra y, por último, la instalación hidráulica deberá estar completada a los 22 meses de que empiece a correr el reloj.

Todo para que el nuevo Txara I sea un centro completamente renovado y adaptado al modelo de cuidados que persigue la Diputación de Gipuzkoa y que ya está implementado en casi la mitad de las 65 residencias que gestiona en todo el territorio, como las obras que se están ejecutando en el centro Atsobakar de Lasarte-Oria, que para finales de 2026 verá ampliadas sus plazas de las 57 de antes de los trabajos a los 108 usuarios que será capaz de acoger.

Los primeros residentes dejaron Txara en octubre y los últimos lo harán en enero

Ese modelo tiene el objetivo de que el servicio y las instalaciones estén centrados en la persona y sean «más humanos, dignos y cercanos», señalan fuentes del departamento. «Aunque no sea su hogar, estará diseñado para que las personas se sientan como en casa, en un entorno cálido, personalizado y respetuoso con su proyecto de vida».

102 habitaciones individuales

El proyecto contempla que haya 102 habitaciones individuales y 17 habitaciones dobles, cuando en la actualidad hay 22 individuales y 80 dobles que dan servicio a la residencia de mayores pero también a asociaciones como Biharko, Gautena, Atzegi o Aspace. El tamaño mínimo de todas ellas será de 13 metros cuadrados sin contar el baño, que tendrá un tamaño mínimo de 5 metros cuadrados.

Las habitaciones estarán organizadas en unidades de convivencia más pequeñas, con su propio comedor, zona de terapia y sala de estar, una organización que «va a contribuir a crear entornos más acogedores y adaptados a las preferencias de cada persona».

Según recoge la memoria del proyecto, la edificabilidad sobre rasante respecto al estado actual del edificio aumentará en 574,46 metros cuadrados. Entre las principales actuaciones, se ha optado por dividir en dos el patio central, creando dos de escala más reducida pero mucho más acordes con el nuevo modelo de convivencia.

Eso será posible eliminando el núcleo circular de escalera y ascensor que existe ahora pero que «el reducido espacio vacío que tiene a su alrededor y la escasa o nula relación con el gran jardín interior hacen de él un elemento de escaso interés arquitectónico». Para ello, se va a demoler para ubicar un nuevo núcleo en otro enclave que permita ampliar el patio interior y consiga una relación entre las plantas y la plaza para disponer espacios de convivencia de los módulos y de terrazas soleadas.