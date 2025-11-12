Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la residencia de mayores de Txara, que será renovada a partir de 2026, este martes. Arizmendi
Políticas sociales

La Diputación traslada ya a los usuarios de Txara y adjudica las obras por 20 millones

Se prevé que el proceso de reubicación de los mayores en otras residencias acabe en enero, momento en el que empezarán los trabajos, de una duración de 2 años

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Los pasos previos para el inicio de las obras de la residencia de mayores de Txara I están en su fase final una vez que ... la Diputación de Gipuzkoa ha adjudicado a Iparragirre Eraikuntza Lanak por 20,4 millones de euros el proyecto de ejecución de la renovación del edificio ubicado en el barrio donostiarra de Itxaurrondo. Los trabajos estaba previsto que comenzaran en diciembre, pero el departamento de Cuidados y Políticas Sociales continúa reubicando a los 116 usuarios de la residencia en un proceso que se prevé que concluya en enero, momento en el que la maquinaria podrá entrar para adaptar el edificio al nuevo modelo de cuidados.

