Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación retrasa la obligatoriedad para certificar el euskera en un tercio de las 86 nuevas plazas de empleo que ha convocado

En lugar de acreditar el nivel lingüístico a la hora de presentarse a las convocatorias, que incluye 52 puestos de bomberos, tendrán que hacerlo a finales de 2027 y la Diputación les ofrecerá recursos y facilidades para su formación

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado la oferta pública de empleo correspondiente a este 2025, que incluye 86 plazas en distintos cuerpos y escalas de ... la plantilla foral para garantizar la renovación de una plantilla donde la mitad de sus trabajadores, unas mil personas, se van a jubilar durante los próximos 15 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  7. 7

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación retrasa la obligatoriedad para certificar el euskera en un tercio de las 86 nuevas plazas de empleo que ha convocado

La Diputación retrasa la obligatoriedad para certificar el euskera en un tercio de las 86 nuevas plazas de empleo que ha convocado