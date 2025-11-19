La Diputación retrasa la obligatoriedad para certificar el euskera en un tercio de las 86 nuevas plazas de empleo que ha convocado

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado la oferta pública de empleo correspondiente a este 2025, que incluye 86 plazas en distintos cuerpos y escalas de ... la plantilla foral para garantizar la renovación de una plantilla donde la mitad de sus trabajadores, unas mil personas, se van a jubilar durante los próximos 15 años.

Los bomberos de Gipuzkoa se concentraron el martes reclamando que no se eliminara el perfil lingüístico de la nueva convocatoria, que incluye 52 nuevos puestos en su plantilla. La diputada de Gobernanza Irune Berasaluze ha explicado que «el perfil lingüístico de euskera lo tendrán todos los puestos, pero queremos dar seguridad jurídica a la convocatoria y por eso a algunas plazas, en torno al 34% de cada convocatoria, les hemos retrasado la obligatoriedad para certificar el euskera cuando hasta ahora había que acreditarlo a la hora de presentarse a la convocatoria».

Ese plazo para la acreditación del euskera será en torno a finales de 2027, «aunque dependerá de cuándo salga la convocatoria y de cuándo se hagan los exámenes».

Además, la Diputación de Gipuzkoa ofrecerá «recursos y facilidades» para aquellos trabajadores que han logrado la plaza y tienen que acreditar el euskera puedan conseguirlo mediante, por ejemplo, formaciones.

Sobre los 83 puestos, el desglose para los de acceso general es el siguiente: 4 psicólogas (2 plazas reservadas a personas con discapacidad), 1 ingeniero agrónomo, 1 trabajador (reservada discapacidad), 2 delineantes (1 reservada discapacidad), 1 de responsable de mantenimiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, 2 de personal técnico auxiliar de laboratorio (1 reservada discapacidad), 1 técnico auxiliar de instalaciones, 6 agentes tributarios, 6 operarios de limpieza de comedor, 3 operarios medioambientales, 4 cocineros ayudantes y 52 bomberos.

Asimismo, se convocarán tres plazas de promoción interna: 1 de economista (reservada a discapacidad), 1 de responsable de mantenimiento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y 1 de operario medioambiental.