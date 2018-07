La Diputación reforma la atención a víctimas de maltrato tras los problemas del centro Bidean La diputada Maite Peña, en la reunión ayer sobre el servicio de atención a mujeres víctimas de maltrato. / MÓNICA RIVERO Aunque no ha hallado graves irregularidades, sí toma medidas de calado: reubicará el recurso en octubre y abrirá uno especializado para perfiles complejos ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 julio 2018, 08:15

Los problemas detectados por la Diputación de Gipuzkoa en el centro de acogida a mujeres maltratadas Bidean no han sido de la gravedad de las denuncias presentadas ante el Ararteko -donde se habla de atención negligente y abandono total, extremos que no han sido verificados por la institución foral- pero sí lo suficientemente serios como para abordar una reforma en profundidad no solo del recurso sino del servicio de atención a víctimas de la violencia de género.

El Departamento de Políticas Sociales da por cerrada su investigación interna, en la que «no hemos podido detectar ninguna de las deficiencias graves planteadas» por antiguas usuarias de este recurso de acogida de media estancia, informó ayer la diputada, Maite Peña, en declaraciones a los periodistas a las puertas del Palacio foral en Donostia, donde se celebró una reunión técnica con el sector. No habrá, por lo tanto, sanción, pero se quiere cortar de raíz cualquier deficiencia que ponga en duda la calidad del servicio. «La atención actualmente es la adecuada», remarcó.

La reflexión de reorientar el modelo se había planteado «hace más de un año», antes de hacerse públicas las denuncias el pasado 8 de mayo, recordó la diputada jeltzale, pero ha sido el caso Bidean el que ha precipitado los cambios: el recurso actual se cerrará y se reubicará en un nuevo espacio ya localizado para el 1 de octubre. Además, se abrirá un centro especializado con ocho plazas para atender a perfiles más complejos, un proyecto que también figuraba entre los planes forales pero que no terminaba de materializarse. El diagnóstico realizado en el piso ha destapado problemas de convivencia y de atención a las mujeres que llegan afectadas por problemas añadidos al maltrato, como pueden ser las adicciones o las enfermedades mentales, y que necesitan de un apoyo y tratamiento específicos, más allá de encontrar un hogar como refugio. En el informe preliminar del Ararteko, que mantiene abierta su propia investigación, se cuestiona precisamente el modelo implantado y se señala a la atención de perfiles diferentes como un factor que «dificulte y enturbie la convivencia entre las propias usuarias, así como su relación con el recurso y con sus trabajadoras».

Las medidas anunciadas 1 Construir un nuevo modelo de atención a víctimas de violencia machista desde la reflexión participativa. 2 Trasladar el centro Bidean a una nueva ubicación ya determinada, prevista para el 1 de octubre. 3 Ejecutar el plan de mejoras aprobado para el centro Bidean. 4 Apertura inmediata de 8 nuevas plazas para la atención de mujeres en situación de elevada vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, así como la apertura de dos pisos de autonomía en Donostialdea. 5 Respecto al contrato para la gestión del centro, se modificará el actual y se elaborará nuevos pliegos de contratación. 6 Puesta en marcha de un nuevo servicio de atención psicosocial y sociojurídica. 7 Diseñar y establecer un nuevo sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias centralizado. 8 Evaluar los servicios de atención a víctimas de violencia machista y ampliar el número de inspecciones anuales a estos centros. 9 Mejorar los protocolos de colaboración interinstitucional en el territorio en la atención a mujeres víctimas de violencia machista. 10 Trabajar de manera coordinada con el órgano de igualdad en el marco del plan Aurre!

La Diputación también asume, como comprobó en una inspección ordinaria en diciembre antes de saltar el caso, que la propia configuración y la escasez de espacio han tensado la atención y dificultado que se realizara un acompañamiento personalizado, en medio de la complejidad de las normas de un recurso de estas características. Según consta en el informe preliminar del Ararteko, parte de las quejas se han referido al «escaso acompañamiento social, la inadecuación de la atención psicológica y la deficiente información facilitada a las usuarias sobre servicios sociales o de otra índole de interés», por lo que ahora se diseñará un nuevo servicio de atención psicosocial y sociojurídica, y se abrirán nuevos pisos de autonomía.

Las inspecciones se duplicarán. Hasta ahora, se cursaba una visita al año previo aviso y se pasará a realizar dos controles, uno concertado y otro por sorpresa, como se hace en las residencias de personas mayores, por ejemplo.

Pero del supuesto maltrato institucional a las usuarias no ha quedado constancia, al menos en las inspecciones realizadas por la Diputación. La responsable foral recordó que hasta la fecha no han podido tener acceso al contenido de estas quejas, ya que el Ararteko no puede trasladarlas sin consentimiento previo de las denunciadas. De ahí que el diagnóstico foral se base en las inspecciones realizadas al centro -en realidad son dos pisos comunicados entre sí-, y en las «múltiples» entrevistas con las trabajadoras y las usuarias. El expediente informativo se abrió el 8 de mayo, y los inspectores acudieron al centro los días 11 y 15 de ese mes. En ninguna de las dos visitas se encontraron carencias graves. Las denuncias, algunas de las cuales se remontan a 2014, referían comida caducada, condiciones de insalubridad, «abandono total», trato negligente por parte de algunas de las trabajadoras o falta de respuesta ante problemas sanitarios. «En la actualidad no se están dando ninguna de las deficiencias denunciadas», insistió la diputada que quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» y dio «todas las garantías» para que las mujeres víctimas confíen en la atención y no duden en pedir ayuda en caso de necesitarlo.

EH Bildu reprocha «dejadez»

Queda pendiente la investigación del Ararteko, aún en curso, con quien la Diputación sigue colaborando. Se lo recordó también EH Bildu que, a través de una nota, lamentó que las medidas anunciadas se tomen tarde. «Tomar medidas es imprescindible pero vienen tarde. Si se hubiesen getsionado los problemas a tiempo, la mayoría eran evitables», reflejó la coalición abertzale, que fue quien requirió en primera instancia a la diputada para que diera las primeras explicaciones sobre Bidean, a mediados de abril, antes de que se hicieran públicas las denuncias por parte del colectivo Donostiako Feministak.

EH Bildu dice que el hecho de no poder verificar las denuncias «no quiere decir que los problemas no hayan ocurrido». También reprocha, como lo ha hecho en Juntas Generales, que la Diuptación «haya actuado con dejadez desde que tenía noticias de la gravedad de la situación y que por ello, tal y como señala el Ararteko, la situación ha llegado al límite». Por todo ello, la coalición exige a la institución foral «que acepte la dimensión del problema y se ponga cuanto antes en vías de solución», tal y como pidió la Cámara guipuzcoana.