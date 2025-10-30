Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señal que avisa a los camiones del cobro de peaje en la N-I. Arizmendi

La Diputación prevé cerrar en 2026 las indemnizaciones restantes por los peajes de camiones de la N-I anulados por la Justicia

El importe de gasto provisionado por Bidegi para estos recursos asciende a 10,9 millones y se espera así finiquitar uno de los principales traspiés jurídicos de los últimos años

A. Algaba

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:53

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa espera cerrar en 2026 las indemnizaciones que le quedan por abonar correspondientes a los recursos presentados por los transportistas por las ... cuantías pagadas por los peajes para camiones de la N-I y la A-15 entre enero de 2018 y octubre de 2021, y que se sustentaban en sendas normas forales que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Se prevé finalizar de responder a todas ellas en 2026», confirma Bidegi en sus presupuesto de 2026, publicados dentro de la Cuentas forales del próximo ejercicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  7. 7 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación prevé cerrar en 2026 las indemnizaciones restantes por los peajes de camiones de la N-I anulados por la Justicia

La Diputación prevé cerrar en 2026 las indemnizaciones restantes por los peajes de camiones de la N-I anulados por la Justicia