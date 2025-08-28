Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La jornada de puertas abiertas del Palacio Foral este jueves. Diputación de Gipuzkoa
Ipuskoa 1025-2025

La Diputación ofrecerá recorridos teatralizados con personajes históricos para el milenario de Gipuzkoa

La jornada de puertas abiertas celebrada hoy ha reunido a 250 personas y tendrá continuidad con las visitas dramatizadas del Palacio Foral el próximo 13 de septiembre

M. C.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:30

El Palacio Foral de Gipuzkoa se podrá visitar con recorridos guiados y teatralizados, de la mano de los personajes más emblemáticos de la historia del ... territorioi para celebrar su milenario. Así lo ha anunciado la Diputación este jueves en una jornada de puertas abiertas en el Palacio, en la que cerca de 250 personas han recorrido sus estancias y descubierto de primera mano la historia, la arquitectura y el conjunto artístico del edificio de la plaza Gipuzkoa. La iniciativa continuará con visitas teatralizadas de la mano de personajes históricos. La primera de ellas se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre. En estos recorridos teatralizados actrices y actores darán vida a figuras históricas del Territorio histórico y guiarán al público, con vestimenta de época.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  4. 4 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  5. 5

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  6. 6 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  7. 7

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  8. 8 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  9. 9 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación ofrecerá recorridos teatralizados con personajes históricos para el milenario de Gipuzkoa

La Diputación ofrecerá recorridos teatralizados con personajes históricos para el milenario de Gipuzkoa