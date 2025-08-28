La Diputación ofrecerá recorridos teatralizados con personajes históricos para el milenario de Gipuzkoa

El Palacio Foral de Gipuzkoa se podrá visitar con recorridos guiados y teatralizados, de la mano de los personajes más emblemáticos de la historia del ... territorioi para celebrar su milenario. Así lo ha anunciado la Diputación este jueves en una jornada de puertas abiertas en el Palacio, en la que cerca de 250 personas han recorrido sus estancias y descubierto de primera mano la historia, la arquitectura y el conjunto artístico del edificio de la plaza Gipuzkoa. La iniciativa continuará con visitas teatralizadas de la mano de personajes históricos. La primera de ellas se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre. En estos recorridos teatralizados actrices y actores darán vida a figuras históricas del Territorio histórico y guiarán al público, con vestimenta de época.

Las visitas, realizadas en euskera y castellano, han permitido a las y los asistentes recorrer durante más de una hora el edificio foral y conocer sus elementos más destacados: desde la vidriera que representa a Alfonso VIII jurando los fueros, hasta el tapiz del siglo XVI dedicado a Elcano, pasando por las pinturas murales, retratos, esculturas e inscripciones que convierten al palacio en un verdadero recorrido por la memoria de Gipuzkoa, dentro de esta cita que periódicamente se organiza desde el departamento de Gobernanza.

La diputada general, Eider Mendoza, ha agradecido el gran interés de la ciudadanía en esta cita: «Para la Diputación es un privilegio compartir con todas y todos, este patrimonio que nos pertenece como comunidad y que forma parte de una rica historia común que estamos celebrando este año». Mendoza, además, ha aprovechado la ocasión para invitar a la ciudadanía a la próxima cita del 13 de septiembre que se organiza dentro de la programación cultural de la celebración del milenario de Gipuzkoa, 'Ipuskoa. Izanetik izena 1025-2025'. »La celebración busca reforzar los valores comunitarios que han definido al territorio durante diez siglos«, ha recordado.

En palabras de la diputada general, Eider Mendoza, «será una oportunidad única para descubrir el palacio de una manera diferente, de la mano de un guion y de actores y actrices que se están preparando intensamente para esta cita. Queremos invitar a la ciudadanía a sumarse a esta experiencia que aúna memoria y creatividad para acercarnos aún más a nuestra historia compartida».

Bajo la guía de 'la Gobernanta' (interpretada por Josune Gorostegi), figura ya desaparecida pero fundamental antaño en la organización, gestión y cuidado del palacio; desfilarán por sus estancias Juan Sebastián Elcano (Arkaitz Gartziandia), San Ignacio de Loiola (Gaizka Sarasua), Julio Urquijo (Juanma Rodríguez) y Elbira Zipitria (Amaia Irazabal). Ataviados con trajes de época, los personajes cobrarán vida para acompañar al público en un viaje a través de la historia milenaria de Gipuzkoa.

Las inscripciones para esta cita se abrirán el próximo lunes en la página web de la Diputación y, dado el reducido aforo, las plazas serán muy limitadas. El estreno del 13 de septiembre tendrá continuidad en nuevas sesiones, la primera de ellas ya confirmada para diciembre.