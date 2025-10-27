La Diputación lanza 'GazteAkt' para dar «voz y protagonismo» a 3.000 jóvenes de entre 18 y 30 años

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha lanzado este lunes GazteAkt, una nueva iniciativa que, según asegura, nace con el propósito de «dar voz y protagonismo» ... a 3.000 jóvenes de entre 18 y 30 años. La diputada general, Eider Mendoza, ha destacado en la presentación de este proyecto que «la Generación Z tiene mucho que decir sobre sus condiciones de vida, el empleo, la emancipación, la salud mental o sus valores, y exigen ser escuchados». Ha lamentado que «sin embargo, con demasiada frecuencia no se escucha directamente a quienes viven esas situaciones y, al mismo tiempo, perciben las instituciones como algo lejano».

«La juventud no debe limitarse a recibir políticas o servicios, sino actuar como agente de cambio ante los grandes retos sociales de nuestro tiempo. GazteAkt quiere construir puentes entre las instituciones y la ciudadanía joven, basados en la escucha, la colaboración y la corresponsabilidad», ha incidido Mendoza. «Se trata de fomentar «la implicación de la Generación Z en la construcción de las políticas públicas», ha remarcado.

Los promotores de la iniciativa han subrayado que esta se dirige a la Generación Z, también conocida como centennial (personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2007). En Gipuzkoa, este grupo está formado por unas 83.500 personas, según los últimos datos de Eustat, lo que supone en torno al 15 % de la población. «El objetivo es implicar a 3.000 jóvenes», ha explicado Andoitz Gutiérrez, miembro del equipo promotor.

GazteAkt se articula a través de una metodología participativa. Se abordarán seis grandes dilemas, definidos como ejes temáticos de debate. En torno a cada uno de ellos se activará una comunidad digital abierta en la plataforma Gazteakt.eus. A partir de las aportaciones recogidas en esa comunidad, se conformará un Foro de Activación, integrado por una veintena de jóvenes «activadores» seleccionados según comarca, género y edad. Este grupo trabajará las propuestas en sesiones presenciales de deliberación. Los resultados se concretarán en propuestas finales que serán presentadas a la Diputación, que por su parte organizará una sesión de devolución institucional, comprometiéndose con las respuestas y medidas resultantes.

El proyecto se pone en marcha con un primer dilema titulado «Ipuskoa», que busca responder a la pregunta: «¿Cuáles serán las nuevas identidades y formas de ser guipuzcoanos en los próximos mil años?». La iniciativa invita a los jóvenes a reflexionar sobre la identidad, la lengua, la cultura y el sentido de pertenencia. En los próximos meses los debates se centrarán en temas que afectan directamente al día a día de la juventud.

El primer dilema se activa hoy mismo en la plataforma Gazteakt.eus, donde los participantes podrán responder al cuestionario y enviar sus propuestas. Más adelante, el Foro de Activación celebrará tres sesiones: la primera en la tercera semana de noviembre (semana del 17), la segunda en la primera semana de diciembre, y la tercera -de presentación de resultados ante responsables forales- en la segunda semana de enero (semana del 12). Todo el proceso participativo tendrá también difusión a través de las redes sociales, con el objetivo de fomentar la implicación y la conversación entre la juventud de Gipuzkoa.