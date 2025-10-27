Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en la presentación de la iniciativa GazteAkt. DFG

La Diputación lanza 'GazteAkt' para dar «voz y protagonismo» a 3.000 jóvenes de entre 18 y 30 años

Mendoza subraya que se trata de fomentar «la implicación de la Generación Z en la construcción de las políticas públicas»

A. I.

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha lanzado este lunes GazteAkt, una nueva iniciativa que, según asegura, nace con el propósito de «dar voz y protagonismo» ... a 3.000 jóvenes de entre 18 y 30 años. La diputada general, Eider Mendoza, ha destacado en la presentación de este proyecto que «la Generación Z tiene mucho que decir sobre sus condiciones de vida, el empleo, la emancipación, la salud mental o sus valores, y exigen ser escuchados». Ha lamentado que «sin embargo, con demasiada frecuencia no se escucha directamente a quienes viven esas situaciones y, al mismo tiempo, perciben las instituciones como algo lejano».

