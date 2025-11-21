Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer mayor es acompañada por una cuidadora en Olaberria. Iñigo Royo
Cuidados

La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Casi la mitad de los que reciben la prestación para ser cuidados en el entorno familiar llevan más de una década adscritos a esa ayuda

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Hay vida más allá de las residencias de mayores y diez mil guipuzcoanos que se encuentran actualmente en situación de dependencia reciben una prestación por ... parte de la Diputación de Gipuzkoa para ser cuidados bien por un familiar –o alguien del entorno cercano– o por un cuidador profesional en su hogar. El reparto es de 70-30 a favor de los que se ponen en manos de una persona cualificada, y el departamento de Cuidados y Políticas Sociales ha iniciado una campaña para promover que esa opción sea aún más mayoritaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional