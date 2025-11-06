La Diputación incrementa en 88 euros el gasto por guipuzcoano en cuidados y políticas sociales y lo fija en 822

La Diputación de Gipuzkoa ha iniciado este jueves en las Juntas Generales su ronda de presentaciones de los presupuestos de 2026 por cada departamento, y ... en el turno de la carpeta de Cuidados y Política Social Maite Peña ha expuesto las inversiones del departamento que más dinero recibirá el próximo año, 598 millones de euros, a los que hay que sumar otros diez de otros departamentos destinados también a los cuidados. Esto se traslada en 822 euros de gasto por guipuzcoano, una cifra récord que supera los 734 de este año y los 534 euros de 2014. Es decir, el crecimiento es de 88 y 288 euros, respectivamente.

Casi la mitad de la partida estará destinada al cuidado de las personas mayores con la creación de nuevas plazas, renovación de los centros actuales entre otras actuaciones con el objetivo de «garantizar servicios eficientes y de calidad en los cuidados», ha señalado Peña.

El departamento invertirá 31,5 millones de euros en la renovación de los centros de mayores de Txara I (Donostia), Atsobakar (Lasarte-Oria) y Egogain (Eibar), además de en la construcción de los de Pasaia, Irun y Elgoibar. Por otro lado, también se acometerán mejoras en los de San Juan (Zumaia), San Jose (Azkoitia) o Santa Ana (Zarautz), entre otros.

88 millones irán dirigidos a la gestión de centros, 83 a los servicios de personas con discapacidad (8más que en 2025), 78 a la infancia y adolescencia (14 más) o 50 a programas y servicios de igualdad.

Una de las novedades anunciadas por Maite Peña es la creación de una nueva prestación para afectados por la ELA, que está «ahora en el horno o en la fase final» de la elaboración.

Preguntada por si hay una partida guardada a mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras de las residencias, que están de nuevo convocadas a la huelga para el 19, 20 y 21 de noviembre, ha transmitido que «dado el volumen del presupuesto hay margen para después mover las partidas» y ha respondido sobre el conflicto que «nos interesa llegar a un acuerdo, pero no podemos hacerlo por parte de otros».

Por otro lado, Peña también ha anunciado que la Diputación garantizará el servicio escolar y de transporte que han perdido los alumnos de Aspace desde este curso por la reducción de horas anuales del profesorado. «Hemos establecido una línea de trabajo tanto con Aspace como con los representantes de los alumnos. Tendrán un incremento del servicio de atención, en el que está incluido el tema del transporte también».