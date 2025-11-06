Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de los presupuesto del departamento de Cuidados y Política Social en las Juntas Generales.

La Diputación incrementa en 88 euros el gasto por guipuzcoano en cuidados y políticas sociales y lo fija en 822

La diputada de Cuidados y Política Social ha presentado los presupuestos de su departamento para 2026, que creará una prestación para los afectados de la ELA en Gipuzkoa

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa ha iniciado este jueves en las Juntas Generales su ronda de presentaciones de los presupuestos de 2026 por cada departamento, y ... en el turno de la carpeta de Cuidados y Política Social Maite Peña ha expuesto las inversiones del departamento que más dinero recibirá el próximo año, 598 millones de euros, a los que hay que sumar otros diez de otros departamentos destinados también a los cuidados. Esto se traslada en 822 euros de gasto por guipuzcoano, una cifra récord que supera los 734 de este año y los 534 euros de 2014. Es decir, el crecimiento es de 88 y 288 euros, respectivamente.

