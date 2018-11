Diputación dice que no tiene competencia en el conflicto laboral de autobuses

El Departamento foral de Movilidad quiso aclarar ayer que no tiene competencia en el conflicto laboral del servicios de autobuses de Tolosaldea, en huelga desde hace nueve meses, y pidió a los alcaldes de la comarca que «no utilicen a la ciudadanía en relación a la huelga para ir en contra del Gobierno foral». En un comunicado, la diputada Marisol Garmendia mostró su «sorpresa» ante la convocatoria de 21 alcaldes y alcaldesas de Tolosaldea para esta tarde frente al Palacio foral. Los regidores reclaman a la Diputación que «ponga los recursos suficientes para que el servicio público de autobús vuelva a restablecerse». La diputada subrayó que su departamento ha solicitado al Gobierno Vasco que eleve los servicios mínimos -del 30%- y que no han recibido el apoyo de los alcaldes. «Tendrán que explicar a la ciudadanía de Tolosaldaea por qué no quieren que haya más servicio de autobuses obligatorio».