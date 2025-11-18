La Diputación de Gipuzkoa aprueba la concertación de otras 118 plazas en residencias para mayores

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este martes la concertación de 118 plazas en centros residenciales para personas mayores, un ... paso que se suma a las 40 que concertó en septiembre y que está englobado en el objetivo de contar para 2030 con al menos 757 plazas residenciales más en el territorio. La concertación aprobada hoy tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de ocho, y contará con un presupuesto de 236.573,53 euros.

Este 2025 las plazas concertadas serán de 158, acelerando la respuesta al continuo aumento de necesidad de este servicio por una población cada vez más envejecida. Sobre estas últimas 118 plazas, ahora las residencias deben ofrecer sus plazas antes de conocer dónde estarán ubicadas en Gipuzkoa.

El Departamento de Cuidados y Políticas Sociales prevé la creación de 757 plazas residenciales para personas mayores para el cambio de década. La creación de estas plazas se llevará a cabo mediante la apertura de nuevos centros promovidos por la Diputación, la colaboración con ayuntamientos y entidades sociales, así como la concertación de plazas en centros ya existentes.

Esta medida responde al paradigma de la nueva longevidad. Gipuzkoa está experimentando un envejecimiento poblacional acelerado, y se estima que, de aquí a 2030, la población mayor en situación de dependencia aumentará un 26%.