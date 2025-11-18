Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Residencia de mayores en Donostia. Arizmendi

La Diputación de Gipuzkoa aprueba la concertación de otras 118 plazas en residencias para mayores

Este proceso se suma a las 40 plazas que concertó en septiembre

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este martes la concertación de 118 plazas en centros residenciales para personas mayores, un ... paso que se suma a las 40 que concertó en septiembre y que está englobado en el objetivo de contar para 2030 con al menos 757 plazas residenciales más en el territorio. La concertación aprobada hoy tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de ocho, y contará con un presupuesto de 236.573,53 euros.

