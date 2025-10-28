Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios animales de Bergarako Zezenak pastan en un prado. Jose Mari López

La Diputación asegura que fue la propia ganadería de Bergara la que decidió aplicar el vaciado «en vez de alargar el procedimiento»

El ente foral afirma que se detectó más de un positivo entre las vacas de la ganadería de festejos afectada por un foco de tuberculosis bovina

Martin Ruiz Egaña

Martes, 28 de octubre 2025, 16:21

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha emitido un comunicado en el que asegura que se detectó «más de un caso positivo» entre las vacas de la ganadería de festejos Bergarako Zezenak ... , afectada por un foco de tuberculosis bovina y, como afirmó su responsable a este periódico, «obligada» a sacrificar todos sus ejemplares. En dicho documento, el ente foral indica también que la decisión de aplicar el vaciado sanitario «fue de la ganadería, en lugar de alargar el procedimiento».

