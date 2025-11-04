La Diputación ampliará 350 metros la bifurcación de la AP-8 y la GI-20 en Oiartzun
La inversión, de 9,9 millones de euros, alargará la ramificación sentido Zarautz hasta el medio kilómetro para mejorar la seguridad de los conductores y contempla también pantallas acústicas para reducir el ruido de la carretera
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 12:39
La bifurcación de la AP-8 y la GI-20 sentido Zarautz sufrirá una renovación después de que la Diputación de Gipuzkoa haya anunciado este ... martes una inversión con un presupuesto de 9.876.852 euros para mejorar la ramificación y reducir la contaminación acústica de la carretera con la instalación de pantallas fonoabsorbentes. Una vez que se adjudique la obra, tendrá un plazo de ejecución de casi año y medio, 17 meses.
La bifurcación actual, llegando desde Irun, es de 150 metros donde hay que optar por los carriles de la derecha, que llevan a la AP-8 para dirigirse a Zarautz y Bilbao, o por los de la izquierda, para ir a Pasaia o al entorno de Donostia mediante la variante de la GI-20. La obra permitirá ampliar la bifurcación hasta los 500 metros, 350 metros más, para que la transición entre carriles «se realice de forma más fluida y progresiva, reduciendo las situaciones de riesgo y mejorando la seguridad de los usuarios», ha transmitido la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa Irune Berasaluze.
Los trabajos incluirán el ensanche de la plataforma de carriles de la AP-8 en sentido Bilbao, con actuaciones en el viaducto de Oiartzun y en el paso inferior contiguo, que también serán ampliados.
Además, esta doble actuación también contempla la instalación de nuevas pantallas acústicas fonoabsorbentes, para reducir el ruido. Serán de cuatro metros de altura excepto en el viaducto y en el paso inferior, que tendrán dos metros, y el departamento de Infraestructuras renovará los sistemas de contención con nuevos pretiles metálicos tanto en el tronco de la autopista como en los ramales de salida y entrada de Oiartzun.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión