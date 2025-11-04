Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bifurcación de la AP-8 y la GI-20 a la altura de Oiartzun. Arizmendi
Infraestructuras

La Diputación ampliará 350 metros la bifurcación de la AP-8 y la GI-20 en Oiartzun

La inversión, de 9,9 millones de euros, alargará la ramificación sentido Zarautz hasta el medio kilómetro para mejorar la seguridad de los conductores y contempla también pantallas acústicas para reducir el ruido de la carretera

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

La bifurcación de la AP-8 y la GI-20 sentido Zarautz sufrirá una renovación después de que la Diputación de Gipuzkoa haya anunciado este ... martes una inversión con un presupuesto de 9.876.852 euros para mejorar la ramificación y reducir la contaminación acústica de la carretera con la instalación de pantallas fonoabsorbentes. Una vez que se adjudique la obra, tendrá un plazo de ejecución de casi año y medio, 17 meses.

