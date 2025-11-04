La Diputación ampliará 350 metros la bifurcación de la AP-8 y la GI-20 en Oiartzun

La bifurcación de la AP-8 y la GI-20 sentido Zarautz sufrirá una renovación después de que la Diputación de Gipuzkoa haya anunciado este ... martes una inversión con un presupuesto de 9.876.852 euros para mejorar la ramificación y reducir la contaminación acústica de la carretera con la instalación de pantallas fonoabsorbentes. Una vez que se adjudique la obra, tendrá un plazo de ejecución de casi año y medio, 17 meses.

La bifurcación actual, llegando desde Irun, es de 150 metros donde hay que optar por los carriles de la derecha, que llevan a la AP-8 para dirigirse a Zarautz y Bilbao, o por los de la izquierda, para ir a Pasaia o al entorno de Donostia mediante la variante de la GI-20. La obra permitirá ampliar la bifurcación hasta los 500 metros, 350 metros más, para que la transición entre carriles «se realice de forma más fluida y progresiva, reduciendo las situaciones de riesgo y mejorando la seguridad de los usuarios», ha transmitido la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa Irune Berasaluze.

Los trabajos incluirán el ensanche de la plataforma de carriles de la AP-8 en sentido Bilbao, con actuaciones en el viaducto de Oiartzun y en el paso inferior contiguo, que también serán ampliados.

Además, esta doble actuación también contempla la instalación de nuevas pantallas acústicas fonoabsorbentes, para reducir el ruido. Serán de cuatro metros de altura excepto en el viaducto y en el paso inferior, que tendrán dos metros, y el departamento de Infraestructuras renovará los sistemas de contención con nuevos pretiles metálicos tanto en el tronco de la autopista como en los ramales de salida y entrada de Oiartzun.