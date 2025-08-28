Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias personas disfrutan de las piscinas municipales de Hernani. Sara Santos

Diferencias de hasta 8 euros en el acceso a piscinas de Gipuzkoa

Los precios por un chapuzón fluctúan entre los 2,20 y los 10,40 euros, con grandes variaciones entre localidades costeras y del interior

Nora Ascunce

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:10

Sin arena pegada en los pies, ni riesgo de sufrir la picadura de una medusa o carabela portuguesa y con las mismas ventajas que ofrece ... una playa. Cuando el calor se pone a hacer de las suyas cualquier opción es bienvenida para hacer frente a las altas temperaturas. Entonces aparece un plan sencillo, casi instintivo: la piscina. Allí se cruzan familias cargadas de neveras, adolescentes con altavoces, abuelos con periódicos bajo el brazo y niños que cuentan los segundos para lanzarse al agua. La situación se repite en cada localidad, pero en Gipuzkoa, cada chapuzón tiene un precio distinto.

