Diferencias de hasta 8 euros en el acceso a piscinas de Gipuzkoa

Sin arena pegada en los pies, ni riesgo de sufrir la picadura de una medusa o carabela portuguesa y con las mismas ventajas que ofrece ... una playa. Cuando el calor se pone a hacer de las suyas cualquier opción es bienvenida para hacer frente a las altas temperaturas. Entonces aparece un plan sencillo, casi instintivo: la piscina. Allí se cruzan familias cargadas de neveras, adolescentes con altavoces, abuelos con periódicos bajo el brazo y niños que cuentan los segundos para lanzarse al agua. La situación se repite en cada localidad, pero en Gipuzkoa, cada chapuzón tiene un precio distinto.

Para quienes viven en la costa, el mar siempre está a mano, pero en el interior estos recintos son casi la única tabla de salvación cuando llega el verano. Esa diferencia geográfica también se nota en el bolsillo, mientras en Irun un baño cuesta apenas 2,20 euros, en Segura el chapuzón supera los 10.

El acceso más económico lo ofrece el espacio deportivo San Marcial Txingudi, en Irun, donde los adultos pagan 2,20 euros y los jóvenes 1,80, con entrada gratuita para los menores de tres. En contrapartida, hace falta reserva previa seleccionando turnos de mañana o tarde y un aforo que se completa en minutos. «Las plazas vuelan porque los precios son muy competitivos», confirma un trabajador mientras observa la cola de bañistas que se forman a diario. «En cada turno entran 395 personas, la capacidad para entrar no es precisamente pequeña», agrega.

En la gama baja también se sitúan las piscinas de Aia, con entradas a 5 euros para adultos y 4 para jóvenes, y abonos de temporada desde 30. En Arrasate, el polideportivo de Musakola fija la entrada en 6,65 euros y mantiene la gratuidad para los más pequeños.

Sin embargo, en el otro extremo, Segura lidera el ranking con 10,40 euros para adultos no empadronados (5,20 en media jornada). Los vecinos, en cambio, pagan la mitad. Tolosa, en el polideportivo Usabal, tampoco se queda atrás con 9,10 euros los adultos, 6,80 los jóvenes y 4,60 los niños, aunque el abono mensual (61,20) suaviza la factura.

Entre medias aparecen ejemplos como Lezo (8,93 euros adultos y 4,81 los menores), o Errenteria, que cuenta con dos instalaciones, Galtzaraborda y Fanderia (7,60 adultos; 5,30 jóvenes; 4,10 niños), con precios idénticos y entrada gratuita para menores de dos años.

Entradas de día y bonos

El de Hernani se ha consolidado como uno de los recintos estrella del verano. No es barato –8,45 euros adultos, 5,75 jóvenes y 2,95 los menores de tres–, pero tampoco se sale de la media y además las instalaciones cuentan con toboganes y zonas de juegos infantiles que justifican el precio. Otra de las piscinas que destaca por sus instalaciones es la piscina exterior de Agorrosin. Ubicada en Bergara, es un reclamo gracias a su gran tobogán y zonas para sentarse dentro del agua. Los precios son de 7,80 euros adultos y 4,25 menores, con descuentos por la tarde (5,15 y 2,80). Más sencilla pero igual de concurrida es la de Ugarteigaran, en Azkoitia, con toboganes pequeños y precios de 6 euros adultos y 4 los más pequeños.

Más allá de las entradas puntuales, los bonos se convierten en el salvavidas de quienes convierten la piscina en su segunda residencia. En San Sebastián, los polideportivos de Etxadi, Alza e Intxaurrondo comparten tarifas y los bonos de diez usos rebajan el coste a 60,80 y 32,75 euros un alivio para quienes acuden varias veces por semana.

En Oiartzun, la entrada general para mayores de 16 años asciende a 9,05 euros, aunque el bono de cinco accesos sale por 36,05. Mientras que en Arrasate, un bono mensual de 21,63 euros permite acudir sin miedo a sumar y restar. Otros municipios apuestan por fórmulas más asequibles como en Asteasu, donde los niños de 4 a 15 años pagan 5 euros por toda la temporada y los adultos, 79.