Diez opciones vegetarianas y veganas de diez

calabacines eco rellenos de pisto de shitake y quinoa eco sobre crema de curry de verduras gratinados con queso. / KAXILDA

6

Kaxilda

Parece una librería, pero no lo es. Al menos, no es solo eso. Este local alternativo de libros y acción cultural situado en la calle donostiarra de San Roque cuenta con una exquisita cocina . Kaxilda, a diferencia de los restaurantes previamente mencionados, no es un restaurante exclusivamente vegetariano ni vegano, ya que en su oferta siempre incluye una o dos opciones de carne o pescado. Aun así, la mayoría de sus opciones son vegetarianas y veganas, motivo por el cual está presente en esta lista. Este restaurante que prepara sus manjares para los amantes de la cocina alternativa ofrece un sabroso menú de lunes a viernes al mediodía. El jueves y viernes por la noche y el sábado durante todo el día, el restaurante brinda una interesante carta a sus comensales. Para la elaboración de sus platos, el restaurante-librería emplea alimentos frescos, sanos y del territorio .