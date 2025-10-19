Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones que deja este domingo 19 de octubre
DV
Domingo, 19 de octubre 2025, 20:02
Violencia machista: Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
Sucesos: Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina
... Salud: Un centenar de personas reclama en Donostia «más financiación» para investigar el cáncer de mama
Sociedad: 1.000 guipuzcoanos reciben ayuda para cuidar a sus familiares en casa
Entrevista: «En el GOe se van a hacer cosas que hoy ni se pueden imaginar»
Mundo: El ejército israelí bombardea el sur de Gaza tras un enfrentamiento con Hamás
Donostia: La ciudadanía pone deberes a Jon Insausti: menos obras, más seguridad y atajar el problema de la vivienda
Política: «Mi hermano Juan estaba a punto de acabar la 'mili' cuando ocurrió el atentado»
Economía: La industria eléctrica vasca encara un ciclo histórico de inversión y creación de empleo
Fútbol: La Real Sociedad rescata un punto in extremis en Balaídos
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión