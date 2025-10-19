Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones que deja este domingo 19 de octubre

DV

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Violencia machista: Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz

Sucesos: Encapuchados asaltan el Louvre y roban joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina

... Salud: Un centenar de personas reclama en Donostia «más financiación» para investigar el cáncer de mama

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  4. 4

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  5. 5 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  6. 6

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  7. 7

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  8. 8 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  9. 9

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  10. 10

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada