Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones que deja este sábado 4 de octubre

El Diario Vasco

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Aquí tienes lo más destacado de este sábado 4 de octubre, con especial atención a lo que sigue ocurriendo en Gaza:

Mundo: Gaza aguarda el fin de la guerra: «No podemos más, necesitamos descansar»

Protestas: Miles de personas inundan Pamplona para solidarizarse con el pueblo palestino

Respuesta: Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»

Incidentes: La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia

Memoria: Donostia coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería asesinado por ETA en 1978

Política: Asensio reprocha a PNV y EH Bildu que quieran «imponer» el euskera para trabajar en la administración

Tiempo: El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento

Sucesos: Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Fútbol: El Euskadi-Palestina será «un testimonio del poder moral del fútbol»

Real Sociedad: Yangel Herrera se estrena en una convocatoria con la Real

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás e Israel se citan este domingo en Egipto para negociar el plan de Trump y sellar la paz
  10. 10 Cortes de tráfico, calles cerradas y cambios en parkings: así afectará la Media Maratón de mañana a la circulación en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada