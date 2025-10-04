Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones que deja este sábado 4 de octubre

El Diario Vasco Sábado, 4 de octubre 2025, 22:13

Aquí tienes lo más destacado de este sábado 4 de octubre, con especial atención a lo que sigue ocurriendo en Gaza:

Mundo: Gaza aguarda el fin de la guerra: «No podemos más, necesitamos descansar»

Protestas: Miles de personas inundan Pamplona para solidarizarse con el pueblo palestino

Respuesta: Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»

Incidentes: La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia

Memoria: Donostia coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería asesinado por ETA en 1978

Política: Asensio reprocha a PNV y EH Bildu que quieran «imponer» el euskera para trabajar en la administración

Tiempo: El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento

Sucesos: Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Fútbol: El Euskadi-Palestina será «un testimonio del poder moral del fútbol»

Real Sociedad: Yangel Herrera se estrena en una convocatoria con la Real