Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones que deja este sábado 4 de octubre
El Diario Vasco
Sábado, 4 de octubre 2025, 22:13
Aquí tienes lo más destacado de este sábado 4 de octubre, con especial atención a lo que sigue ocurriendo en Gaza:
Mundo: Gaza aguarda el fin de la guerra: «No podemos más, necesitamos descansar»
Protestas: Miles de personas inundan Pamplona para solidarizarse con el pueblo palestino
Respuesta: Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
Incidentes: La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia
Memoria: Donostia coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería asesinado por ETA en 1978
Política: Asensio reprocha a PNV y EH Bildu que quieran «imponer» el euskera para trabajar en la administración
Tiempo: El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
Sucesos: Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después
Fútbol: El Euskadi-Palestina será «un testimonio del poder moral del fútbol»
Real Sociedad: Yangel Herrera se estrena en una convocatoria con la Real