Dietas anticáncer «sin evidencias científicas» Lunes, 19 noviembre 2018, 06:28

Con el ensayo clínico puesto en marcha, AZTI y Onkologikoa buscan «generar evidencias científicas sobre el beneficio de un asesoramiento nutricional personalizado, basado en nuevas biotecnologías» con el objetivo de mejorar el estado nutricional y la calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento de quimioterapia. «Todo ello con el rigor científico que implica el uso de ensayos clínicos aleatorizados», especifica. Insiste en la importancia de las pruebas médicas que están realizando en contraposición con la multitud de dietas anticáncer «que podemos encontrar en internet y que prometen curar milagrosamente el cáncer, como son las dietas alcalinas, cetogénicas o macrobióticas, pero que no tienen ningún tipo de evidencia científica», deja claro. Al hablar de cáncer y de su cura, Tueros saca a colación el nombre de un producto concreto, «el brócoli». Señala que «es un alimento excelente por su composición nutricional, pero no por comerlo vamos a curar la enfermedad. No sirve de nada comer brócoli dos días a la semana si el resto de la dieta u otros hábitos como el sedentarismo o el tabaco no son adecuados. Tenemos que tener en cuenta cúal es el estilo de vida en su globalidad».