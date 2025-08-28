Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dieciséis detenidos, dos de ellos en Gipuzkoa, en una macrooperación contra la posesión y distribución de material sexual infantil

Se han realizado arrestos en doce provincias y tres de los acusados se encuentran ya en prisión provisional

A. I.

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:02

La Policía Nacional ha detenido a dieciséis personas, dos de ellas en Gipuzkoa, por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil en doce ... provincias. Entre los arrestados destacan un profesor de secundaria de Barcelona y dos detenidos en Cáceres y Lugo que han ingresado en prisión provisional por la «gravedad y crudeza» de los vídeos que compartían.

