Dieciséis detenidos, dos de ellos en Gipuzkoa, en una macrooperación contra la posesión y distribución de material sexual infantil
Se han realizado arrestos en doce provincias y tres de los acusados se encuentran ya en prisión provisional
A. I.
Jueves, 28 de agosto 2025, 12:02
La Policía Nacional ha detenido a dieciséis personas, dos de ellas en Gipuzkoa, por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil en doce ... provincias. Entre los arrestados destacan un profesor de secundaria de Barcelona y dos detenidos en Cáceres y Lugo que han ingresado en prisión provisional por la «gravedad y crudeza» de los vídeos que compartían.
Según ha informado este jueves la Policía Nacional a través de un comunicado, en los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo «graves» agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.
Otro de los detenidos que destacan los agentes es un habitante de Girona, responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.
Del total de investigados, la Policía Nacional ha conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a dieciséis de ellas en Gipuzkoa (2), Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).
El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, cuya ayuda ha sido «fundamental» para identificar a los sospechosos, según ha descrito la Policía.
La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes «Peer To Peer» (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.
