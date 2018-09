Dick Gleeson: «Logramos crear 20.000 empleos con la regeneración del puerto de Dublín» Dick Gleeson muestra una foto del espacio portuario de Dublín en su visita ayer a los cursos de verano de la UPV. / MÓNICA RIVERO Arquitecto urbanista de Dublín Sostiene que el éxito consiste en añadir a la belleza o el recreo la actividad económica de sectores en auge que puedan crear riqueza GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 13 septiembre 2018, 06:53

Todavía se estremece cuando piensa en su ciudad de hace tan solo un par de décadas. Su perfil aventurero le llevó a viajar por Europa, donde quedó encandilado con la trama urbana de algunos puertos, y su formación como arquitecto le permitió embarcarse en el proyecto de su vida: la transformación del puerto de Dublín. Ayer explicó el proceso en el curso de verano sobre 'Regeneración urbana en Gipuzkoa', organizado por el departamento foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, lo que sirvió para poner los dientes largos a representantes de instituciones y ciudadanos que siguen de cerca el proceso de regeneración que ya ha arrancado en Pasaialdea.

- ¿Cómo surgió la necesidad de transformar el espacio portuario de Dublín?

- Analizamos el fenómeno de la regeneración de puertos en Europa y aplicamos las ideas fuerza a Dublín. La regeneración de la zona portuaria ha sido un asunto crítico para el desarrollo económico de la ciudad. Dublín en la mitad de los ochenta estaba en serios problemas, en plena decadencia. Buena parte de la clase media había dejado la ciudad y el desempleo era muy alto. Se estableció una gigante brecha entre la población del norte y la del sur.

- ¿Cómo se le dio la vuelta?

- Ya en la década de los noventa, el Gobierno tomó por primera vez la responsabilidad en el asunto. Empezó a intervenir en las tasas, de manera que trató de atraer a sedes de empresas a Dublín. Eso empezó a ayudar. Pero también inició un proyecto de regeneración sobre una parcela portuaria en desuso donde se empezaron a crear espacios mixtos para disfrute de la ciudadanía.

- ¿Cuál fue el resultado?

- La primera actuación se centró en un terreno de 12 hectáreas. Se levantaron zonas residenciales intercaladas con centros comerciales, hoteles, sedes de instituciones... pero bien integrados y organizados, de manera que la gente estaba orgullosa de contar con esa zona. También los accesos desde el casco viejo de la ciudad se facilitaron para hacer el trayecto agradable. Surgió una nueva zona con connotaciones diferentes, bien identificada en la ciudad. Pero sobre todo, si hablamos de resultados, se crearon 20.000 empleos.

- Supongo que sería necesaria una fuerte inversión.

- Sí, pero la clave es que se vio en aquel tipo de actuaciones una enorme oportunidad y la que era la zona degradada y problemática se empezó a concebir como una fuente de progreso para toda la ciudad. El Gobierno se volvió más ambicioso y decidió intervenir sobre un espacio de 600 hectáreas, donde la actividad portuaria empezó a ser solo una más de todas las que había, y donde se cuidaron mucho temas naturales y medioambientales como la calidad del agua. La gente empezó a estar orgullosa de aquel espacio.

- Parece un cuento de hadas. ¿No hubo movimientos contrarios o reticencias?

- La pequeña contestación que pudo haber en un principio está totalmente acabada. Pero es lógico. Siempre cito el recuerdo que tengo de mis viajes en caravana por Europa aquellos años. Me acuerdo de que dando un paseo por Génova me pareció que descubría América. La organización y la vida que había contrastaba con Dublín, donde no había nada de nada, estaba muerto. Y dije: ¡Dios mío, qué estamos haciendo! La gente ama la relación con el agua. Un paseo junto al agua. Vida. El secreto está en poder añadirle a ese recreo o esa belleza la actividad económica de sectores en auge, basados en la innovación, que atraen más riqueza.

- ¿Puede poner algún ejemplo?

- Google decidió apostar por el puerto de Dublín, con sus 5.500 empleados. Es parte de nuestra regeneración. Compró el suelo y desarrolla allí su proyecto, con un coste total de 300 millones de euros. Cuenta con 28.000 metros cuadrados de oficinas además de locales comerciales, viviendas y espacios culturales. Pero no es el único. También se han visto atraídos Facebook y Linkedin.

«Al final, hablamos de instalar un mayor nivel de vida, y en Gipuzkoa sabéis hacer eso bien»

«Juntamos en una mesa a cuatro universidades, la industria y el comercio. Pero sobre un proyecto»

- Algo parecido se pretende en Pasaia. ¿Algún consejo?

- Creo que es clave tener modelos donde inspirarse y saber bien cuáles son las características que quieres copiar de ellos y cuáles son las claves que han tenido allí para poder tener éxito.

- ¿Conoce nuestro caso? ¿Lo ve factible?

- Al final estamos hablando de instalar un mayor nivel de vida y eso aquí, en Gipuzkoa, lo sabéis hacer muy bien. Donostia es un gran ejemplo. Es lo que hay que decirle a la gente. Que va a vivir mejor.

- Aquí llevamos muchos años de promesas...

- Pero tengo entendido de que todas las partes están convencidas, así que la ciudadanía ya se lo puede creer. El consenso institucional es importante. Había cuatro universidades en Dublín, una industria, una cámara de comercio... Y los juntamos a todos sobre una mesa para fundar una nueva ciudad. ¡Eso es impresionante! Pero había un proyecto claro sobre la mesa. Cuando todos creen en algo, ese algo gana la credibilidad.

- Es el encargado del planeamiento y de la arquitectura de la ciudad, pero habla más de economía.

- Lo primero es tener muy claro qué tipo de espacio se quiere crear y cómo integrar en él las infraestructuras y las actividades económicas. No se trata de hacer el mayor dinero posible, sino de crear un concepto de beneficio para la comunidad donde haya una relación saludable entre puerto, empresas y ciudadanos. El éxito está en el equilibrio entre el progreso y la calidad de vida y la sostenibilidad. Aunque parezca mentira, la planificación urbana también ayuda.