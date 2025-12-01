Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paseantes en el Peine del Viento. F.DE LA HERA

Diciembre llega con lluvias y Euskalmet activa avisos costeros por olas de más de 3 metros

La entrada de un frente frío se dejará notar a partir de este martes especialmente en la vertiente cantábrica

B.Campuzano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:06

Comenta

Diciembre ha llegado con sol, pero mañana, con la llegada de un nuevo frente frío, regresarán las lluvias y el termómetro iniciará un descenso progresivo. ... Euskalmet activará este martes y miércoles el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, tanto para la navegación como por impacto en la costa, ante la previsión de olas que superarán los tres metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  6. 6

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  7. 7 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diciembre llega con lluvias y Euskalmet activa avisos costeros por olas de más de 3 metros

Diciembre llega con lluvias y Euskalmet activa avisos costeros por olas de más de 3 metros