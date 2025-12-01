Diciembre llega con lluvias y Euskalmet activa avisos costeros por olas de más de 3 metros

Diciembre ha llegado con sol, pero mañana, con la llegada de un nuevo frente frío, regresarán las lluvias y el termómetro iniciará un descenso progresivo. ... Euskalmet activará este martes y miércoles el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, tanto para la navegación como por impacto en la costa, ante la previsión de olas que superarán los tres metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El frente frío se dejará notar especialmente en la vertiente cantábrica. Las precipitaciones comenzarán a partir de la mañana, con mayor intensidad en la costa y en el interior de Gipuzkoa. Conforme avance la jornada, las temperaturas pueden ir disminuyendo hasta rondar entre los 7 y los 14 grados.

Para este martes por la noche, entre las 21.00 y las 24.00 horas, Euskalmet mantendrá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. La ola significante irá en aumento y podrá superar los 3,5 metros durante la noche. La mar de fondo del noroeste levantará olas cercanas a los tres metros y el viento del suroeste, con fuerza 4, dejará el mar rizado.

El aviso volverá a activarse durante toda la jornada del miércoles: se esperan olas que de nuevo podrían superar los 3,5 metros, acompañadas de mar de fondo del noroeste y un viento de componente oeste, fuerza 4-5, que generará marejada e incluso intervalos de fuerte marejada. Además, entre las 2.00 y las 4.00 horas y nuevamente entre las 14.00 y las 16.00 de este miércoles, se mantendrá vigente el aviso amarillo por impacto en costa. La combinación de olas superiores a los 3,5 metros y las pleamares, la de las 02.44, con una marea de 4,43 metros, y la de las 15.07, que alcanzará los 4,49 metros, podría dejar estampas de mar brava golpeando el litoral.

El resto de la semana la tónica será similar: lloverá, sobre todo en las zonas costeras y montañosas, y el ambiente se mantendrá inestable. A partir del miércoles, se espera que las precipitaciones sean más frecuentes y las temperaturas continúen bajas, sobre todo en el interior. El invierno está a la vuelta de la esquina.