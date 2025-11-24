Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fiscal de violencia de género de Álava, Camino Méndez, en el Punto Morea de la Parte Vieja de Donostia. Lobo Altuna

Camino Méndez, fiscal de violencia de género

«Detrás de cada expediente hay una mujer a la que debemos proteger»

La jurista reclama en este 25 de noviembre «más recursos y prevención» ante una violencia que surge en edades cadavez más tempranas

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Cada 25 de noviembre se renueva el compromiso colectivo contra la violencia machista, pero para Camino Méndez Sánchez ese compromiso es cotidiano y no entiende ... de fechas señaladas. La fiscal de violencia de género de Álava, recién reconocida con el Premio Menina 2025 a la Persona vasca, junto con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y el Colegio de Psicología de Bizkaia, se enfrenta cada día a un escenario donde las cifras no dejan de crecer y las historias personales pesan mucho más que los expedientes. Entre informes, órdenes de protección y coordinación con policía y juzgados, Méndez trabaja para que cada caso reciba la atención que necesita, convencida de que la respuesta institucional debe empezar mucho antes del juicio. Desde su despacho insiste en detenerse con cada caso y empatizar, porque solo así se puede llegar a tiempo y evitar que la violencia se perpetúe. «Es que la prevención y la educación son tan importantes como la intervención judicial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  3. 3

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  4. 4

    Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil
  5. 5

    El atasco en los juzgados guipuzcoanos se agrava al rozar los 50.000 casos sin resolver
  6. 6

    La polarización de la Justicia, a juicio
  7. 7

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  8. 8

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  9. 9

    250 profesores denunciaron ante Educación acoso y agresiones de alumnos el curso pasado
  10. 10

    «Hay personas que comparten no solo vivienda, sino la propia habitación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Detrás de cada expediente hay una mujer a la que debemos proteger»

«Detrás de cada expediente hay una mujer a la que debemos proteger»