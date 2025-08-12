Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo policial de la Ertzaintza. Gorka Estrada

Detenido por robar en varias empresas, cuatro de ellas en Gipuzkoa

Dos agentes de la Ertzaintza resultaron heridos y tres ladrones se dieron a la fuga

Naroa Ascunce

Martes, 12 de agosto 2025, 17:58

Un hombre de 28 años ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza en la salida de Balmaseda (Muskiz) de la BI-636, tras una ... persecución, como presunto autor de varios robos en empresas, las cuales se produjeron en la noche del viernes 8 de agosto en las localidades de Astigarraga, Andoain, Aduna y Donostia. Según han podido constatar pertenecería a un grupo criminal organizado e itinerante especializado. El hombre tiene múltiples antecedentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  6. 6

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  7. 7 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10

    Gipuzkoa sigue asándose, por cuarto día consecutivo, bajo una ola de calor persistente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido por robar en varias empresas, cuatro de ellas en Gipuzkoa

Detenido por robar en varias empresas, cuatro de ellas en Gipuzkoa