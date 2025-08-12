Detenido por robar en varias empresas, cuatro de ellas en Gipuzkoa

Un hombre de 28 años ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza en la salida de Balmaseda (Muskiz) de la BI-636, tras una ... persecución, como presunto autor de varios robos en empresas, las cuales se produjeron en la noche del viernes 8 de agosto en las localidades de Astigarraga, Andoain, Aduna y Donostia. Según han podido constatar pertenecería a un grupo criminal organizado e itinerante especializado. El hombre tiene múltiples antecedentes.

Han sido localizados el sábado 9 de agosto sobre e las diez y media de la noche gracias a un agente de seguridad del polígono El Campillo de la localidad de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena que alertó de la presencia de personas sospechosas merodeando por la zona, encapuchadas y portando bolsas. Al verlos huir del lugar en un vehículo, facilitó la placa de matrícula a las autoridades que llegaron de inmediato.

Una vez localizado el vehículo, se inició una persecución por la AP-8 que culminó en la salida de Balmaseda de la BI-636, en la zona del peaje. Entonces, los cuatro ocupantes salieron corriendo, iniciando la huida a pie, siendo uno de ellos detenido. Sin embargo, debido al terreno abrupto en el que se produjo la persecución a pie, dos agentes resultaron heridos y han sido trasladados a un centro médico. Mientras que los otros tres miembros se dieron a la fuga, la Ertzaintza continúa con las investigaciones para la identificación.

Según indican los oficiales en el vehículo se localizaron mascarillas utilizadas para la comisión de los hechos, así como una mochila con herramientas y diversos enseres. El detenido fue trasladado a dependencias policiales acusado de los delitos de robo con fuerza, daños y falsificación de documento, al certificar mediante las investigaciones realizadas que la placa de matrícula del vehículo con el que huyeron estaba manipulada, habiendo sido puesto a disposición judicial esta mañana.