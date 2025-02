El presunto autor del homicidio cometido en San Sebastián el pasado 14 de marzo ya está en prisión. La Ertzaintza le detuvo este lunes en el barrio de Gros, el mismo en el que este varón, de 25 años y origen cubano, presuntamente ... mató a puñaladas en plena calle a Luis García, un vecino de Donostia de 47 años. El mismo día del crimen una persona fue detenida, aunque después se descartó su implicación en los hechos. En esta ocasión la Ertzaintza no tiene «ninguna duda» de que el acusado es el verdadero responsable. Además, una guipuzcoana de 28 años también fue detenida por un delito de encubrimiento y ha quedado en libertad con cargos.

El suceso se produjo sobre las 6 horas de la mañana del pasado 14 de marzo en el parque infantil de la plaza Cataluña. La víctima, que murió en el acto, recibió más de 30 puñaladas en todo el cuerpo. Minutos después se localizó a un varón donostiarra de 31 años con las ropas manchadas de sangre a poca distancia del lugar. Este hombre, que sufre algún tipo de trastorno psiquitátrico, fue detenido e ingresó en Martutene, si bien la Policía Autonómica comprobó que no era el autor de los hechos, y quedó en libertad.

En ese momento el caso llegó a manos del Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa (SICTG), si bien habían pasado ya 15 días desde que se cometió el crimen, lo que dificultó mucho su trabajo. Tras una labor «minuciosa» del equipo de agentes de esta unidad se consiguieron rotundas evidencias que apuntaban a un varón cubano de 25 años residente en el barrio de Gros. Fuentes del departamento de Seguridad han explicado que desde que se produjo el homicidio el detenido ha cambiado en dos ocasiones de domicilio, por lo que la Ertzaintza temía que pudiera fugarse.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa (SICTG) vigilaba al sospechoso desde hace una semana para evitar ese punto, hasta que pudo proceder a su detención. Varios agentes de paisano lo rodearon en plena calle y fue trasladado a dependencias policiales. El mismo lunes por la tarde los agentes procedieron al registro de dos pisos ubicados en Gros. En uno de ellos vivía el detenido actualmente y el otro era en el que residía el 14 de marzo, día del homicidio. En el registro los ertzainas localizaron diversas evidencias relacionadas con los hechos, si bien fuentes consultadas han confirmado que no se pudo localizar ni el arma homicida, un cuchillo de cocina, ni la ropa que el presunto agresor llevaba esa noche, ya que se habría desecho de todo el mismo día. No obstante, la Ertzaintza no alberga «ninguna duda» de que se trata del autor del crímen, ya que cuentan con evidencias que así lo ratifican.

Tras pasar a disposición judicial, el hombre ingresó este mismo miércoles en prisión provisional. Fuentes consultadas señalan que tiene antedecentes por agresión y también por violencia de género, y ya habría estado en la cárcel, si bien es su primera vez en Martutene.

Una discusión en un bar

El origen de la agresión se sitúa en una discusión que víctima y agresor tuvieron en un bar cerca de la plaza Cataluña. Tras el incidente el hombre y la mujer que también ha sido detenida se marcharon a su casa. Allí, él se cambió de ropa, cogió un cuchillo de cocina y volvió al establecimiento, tapando su rostro con un gorro. Tras hablar con la víctima ambos salieron del lugar y se dirigieron por la calle Gran Vía hasta la Plaza Cataluña, donde le asestó más de treinta puñaladas que le causaron la muerte. Fuentes de la investigación afirman que el detenido es un hombre «impulsivo, violento e inestable» y que por tanto suponía un «peligro» para la sociedad.

Por otro lado, los investigadores sospechan que la mujer permaneció con el agresor no solamente en las horas previas al suceso, sino también durante las cinco horas siguientes al mismo y que, por tanto, era conocedora de las circunstancias que rodearon al homicidio, sin denunciarlo en ningún momento a las autoridades. Esta fue detenida el mismo lunes en Irun por un delito de encubrimiento, si bien ha quedado en libertad con cargos, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en el juzgado quincenalmente.

Las claves Premeditación Tras una discusión en un bar el agresor fue a casa, cogió un cuchillo y volvió para matar a la víctima

Eliminó las pruebas El detenido se deshizo del arma homicida y de la ropa que llevaba tras cometer el crimen

las claves

============IN09 SUMARIO Data (54990651)============

Tras una discusión en un bar el agresor fue a casa, cogió un cuchillo y volvió para matar a la víctima

============IN08 PIE (A) (54990649)============

Pie de fotoxxxx. ertzaintza

ven de 25 años y con antecedentes policiales ha sido detenido como presunto autor del homicidio cometido en marzo en el barrio donostiarra de Gros. Un hombre de 46 años murió tras ser acuchillado en la plaza Cataluña. En la operación también ha sido arrestado una mujer en Irun por encubrir presuntamente el crimen.

Según ha informado la Ertzaintza, agentes adscritos al Servicio de Investigación Criminal Territorial en Gipuzkoa, (SICTG) detuvieron el lunes en Donostia a un varón de 25 años como presunto autor del homicidio con arma blanca cometido sobre las 6 horas de la mañana del pasado 14 de marzo en el parque infantil ubicado en la Plaza Cataluña del barrio de Gros de la capital guipuzcoana.

El detenido, quien estaba siendo vigilado por los investigadores de forma permanente desde hacía una semana con el fin de evitar su posible huida, fue trasladado seguidamente a las dependencias policiales para su custodia hasta su puesta a disposición judicial.

Esa mismo lunes se llevó a cabo una segunda detención en Irun relacionada con el caso. Setrata de una mujer de 28 años de edad, de nacionalidad española, residente en Gipuzkoa, a quien la Ertzaintza le imputa un presunto delito de encubrimiento. La mujer fue trasladada a las dependencias de la Ertzainetxea de Irun para su custodia.

En el transcurso de la tarde de ese mismo lunes, los agentes del SICTG practicaron también dos entradas y registros en sendas viviendas sitas en el barrio de Gros de Donostia. El primero de ellos, en la actual residencia del varón detenido y el segundo, en la vivienda que ocupaba éste en el momento en el que se produjo el homicidio. Se da la circunstancia que el presunto autor de los hechos se habría mudado de residencia, hasta en dos ocasiones, a lo largo del último mes. En el registro los ertzainas localizaron diversas evidencias relacionadas con los hechos.

Ampliar La víctima, de 46 años, recibió una treintena de puñaladas Michelena

Discusión previa

Los investigadores sospechan que el desencadenante de la agresión derivó de un incidente previo, ocurrido minutos antes en el interior de un establecimiento hostelero cercano a la Plaza Cataluña, entre la víctima y su agresor. A raíz del citado incidente el hombre y la mujer, ahora detenidos, abandonaron precipitadamente el establecimiento, dirigiéndose al domicilio del primero.

Una vez allí el varón se cambió de ropa para modificar su aspecto y tras coger un cuchillo de cocina se dirigió nuevamente, ocultando su identidad llevando en todo momento colocado el gorro de su prenda de abrigo, al interior del establecimiento.

Tras localizar a su víctima e interactuar con ésta durante escasos minutos, ambos varones abandonaban el local, accediendo a pie a la calle Gran Vía. Una vez allí, en el parque infantil ubicado en las proximidades, el autor del hecho asestó a la víctima una treintena de cuchilladas, en diferentes lugares de su cuerpo, las cuales provocaron su muerte.

Los investigadores sospechan que la mujer permaneció con el agresor, no solamente en las horas previas a la agresión, sino que también durante las cinco horas siguientes a la misma y que, por tanto, era conocedora de las circunstancias que rodearon al homicidio, sin que en ningún momento pusiera el hecho en conocimiento de las autoridades.

Los detenidos fueron puestos el miércoles a disposición de la Jueza responsable de la investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, quien decretó el ingreso en prisión preventiva del presunto autor.

La mujer quedó en libertad con cargos, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en el juzgado quincenalmente.